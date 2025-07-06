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Римские мечи, найденные на глубине сантиметра: как они чуть не стали жертвой сельхозтехники

Спрятанные мечи: археологи обнаружили оружие времен Римской империи в поле
Наука

Все началось с невероятного везения: металлоискатель, отправившийся в свою вторую экспедицию, наткнулся на два редких кавалерийских меча, которые могли быть потеряны навсегда.

Раскопки
Фото: United States Army by Rachel Goodspeed, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Раскопки

Во время раскопок, проведенных профессиональными археологами и волонтерами в Глостершире, выяснилось, что мечи, возможно, были захоронены на территории крупной римской виллы, построенной на месте поселения железного века. Есть гипотеза, что мечи были спрятаны в римском дворе или саду, чтобы не попасть в руки саксов во время их вторжения.

Питер Басби, руководитель археологического проекта, сравнил находку мечей с "совпадением звёзд". Он отметил, что многие кладоискатели уже обыскивали это поле, и мечи были найдены всего в сантиметре под поверхностью. Басби подчеркнул, что мечи могли быть уничтожены сельскохозяйственной техникой, если бы их не обнаружили вовремя.

Оружие было исследовано в научном центре "Историческая Англия", и один из мечей имеет декоративный узор, что делает его более престижным по сравнению с гладким мечом. Длинные мечи, или спаты, использовались римлянами в конном бою с начала II по III века нашей эры.

Раскопки, финансируемые "Исторической Англией" и проведенные с Cotswold Archaeology, проходили в дождливую погоду в январе. Археологи нашли римские строительные материалы, включая керамическую черепицу и фрагменты окрашенной штукатурки, что позволяет предположить, что это была вилла II или III века.

Также были обнаружены свидетельства более ранних поселений и останки человека, похороненного с железным браслетом, и череп лошади в соседней яме. Басби отметил, что работа была изнурительной, но находки вдохновляли всех участников.

После получения окончательного отчета "Историческая Англия" рассмотрит возможность рекомендации правительству Великобритании объявить это место историческим памятником. Потребуется дальнейшая работа, чтобы подтвердить существование виллы и понять её связь с поселением железного века и мечами, пишет The Guardian.

Уточнения

Черепи́ца — кровельный штучный материал. В Европе известна как минимум со времён Античности, хотя найдены археологические объекты и раннего бронзового века. Возможно, была изобретена в Китае в III тысячелетии до н. э.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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