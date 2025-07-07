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Шокирующая статистика: как пластиковое вещество унесло более 356 000 жизней

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2:25
Наука

Новое исследование бьёт тревогу: только в 2018 году одно химическое вещество, широко используемое в производстве пластика, могло стать причиной более 356 000 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Речь идёт о ди-2-этилгексилфталате (ДЭГФ) — веществе, которое делает пластиковые изделия мягкими и гибкими, и содержится в упаковке, трубках, контейнерах и даже медоборудовании.

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Фото: https://commons.wikimedia.org by Самойлова Дарья, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Исследование проводила команда из NYU Langone Health. По их данным, больше всего смертей зафиксировано в Индии, Китае и Индонезии. В этих регионах наблюдается высокий уровень промышленного производства пластика и слабое регулирование.

"Существует явное неравенство в том, какие части мира несут основную тяжесть сердечных рисков", — отметил старший автор исследования, доктор Леонардо Трасанде.

Как это работает?

Когда фталаты разрушаются, они превращаются в микрочастицы, которые попадают в организм. Установлено, что они вызывают воспаления в артериях, а это прямой путь к инфаркту или инсульту.

Данные говорят, что ДЭГФ связан с 13% всех смертей от сердечно-сосудистых заболеваний среди людей 55-64 лет в 2018 году.

"Мы дополняем обширную доказательную базу, подтверждающую, что эти химические вещества представляют огромную опасность", — говорит младший научный сотрудник Сара Хайман из NYU.

В 2021 году та же команда связывала фталаты с более чем 50 000 преждевременных смертей ежегодно только среди пожилых американцев. Новое исследование стало первой в мире попыткой оценить глобальное воздействие ДЭГФ.

Ущерб — не только человеческий: по оценкам, экономические потери от смертей, вызванных ДЭГФ, составляют от 510 миллиардов до 3,74 триллиона долларов.

Что дальше?

Учёные планируют расширить исследование: изучить другие возрастные группы и заболевания, включая преждевременные роды. Также планируется отслеживать, как снижение использования фталатов скажется на уровне смертности.

Уточнения

Серде́чно-сосу́дистые заболева́ния ССЗ — общее название заболеваний сердца и кровеносных сосудов. В XXI веке именно эти заболевания являются основной причиной смерти и инвалидизации населения во всем мире.

Фта́левая кислота́ (ортофта́левая кислота́, химическая формула — С8H6O4 или C6H4(COOH)2) — cлабая химическая органическая кислота, относящаяся к классу дикарбоновых кислот ароматического ряда. Соли и эфиры фталевой кислоты называются фтала́тами.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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