Шокирующая статистика: как пластиковое вещество унесло более 356 000 жизней

Новое исследование бьёт тревогу: только в 2018 году одно химическое вещество, широко используемое в производстве пластика, могло стать причиной более 356 000 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Речь идёт о ди-2-этилгексилфталате (ДЭГФ) — веществе, которое делает пластиковые изделия мягкими и гибкими, и содержится в упаковке, трубках, контейнерах и даже медоборудовании.
Исследование проводила команда из NYU Langone Health. По их данным, больше всего смертей зафиксировано в Индии, Китае и Индонезии. В этих регионах наблюдается высокий уровень промышленного производства пластика и слабое регулирование.
"Существует явное неравенство в том, какие части мира несут основную тяжесть сердечных рисков", — отметил старший автор исследования, доктор Леонардо Трасанде.
Когда фталаты разрушаются, они превращаются в микрочастицы, которые попадают в организм. Установлено, что они вызывают воспаления в артериях, а это прямой путь к инфаркту или инсульту.
Данные говорят, что ДЭГФ связан с 13% всех смертей от сердечно-сосудистых заболеваний среди людей 55-64 лет в 2018 году.
"Мы дополняем обширную доказательную базу, подтверждающую, что эти химические вещества представляют огромную опасность", — говорит младший научный сотрудник Сара Хайман из NYU.
В 2021 году та же команда связывала фталаты с более чем 50 000 преждевременных смертей ежегодно только среди пожилых американцев. Новое исследование стало первой в мире попыткой оценить глобальное воздействие ДЭГФ.
Ущерб — не только человеческий: по оценкам, экономические потери от смертей, вызванных ДЭГФ, составляют от 510 миллиардов до 3,74 триллиона долларов.
Учёные планируют расширить исследование: изучить другие возрастные группы и заболевания, включая преждевременные роды. Также планируется отслеживать, как снижение использования фталатов скажется на уровне смертности.
Серде́чно-сосу́дистые заболева́ния ССЗ — общее название заболеваний сердца и кровеносных сосудов. В XXI веке именно эти заболевания являются основной причиной смерти и инвалидизации населения во всем мире.
Фта́левая кислота́ (ортофта́левая кислота́, химическая формула — С8H6O4 или C6H4(COOH)2) — cлабая химическая органическая кислота, относящаяся к классу дикарбоновых кислот ароматического ряда. Соли и эфиры фталевой кислоты называются фтала́тами.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.