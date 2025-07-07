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НАСА подтверждает: комета 3I/ATLAS незаметно пронесется сквозь нашу Солнечную систему — как её увидеть?

Не астероид, не зонд: что на самом деле летит сквозь Солнечную систему
2:27
Наука

НАСА подтвердило: загадочный объект A11pl3Z, замеченный в конце июня, — это межзвёздная комета, официально названная 3I/ATLAS. Она стала всего третьим подобным гостем, когда-либо зафиксированным в нашей Солнечной системе.

межзвёздный объект
Фото: Wikimedia Commons by Nielander, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
межзвёздный объект

Её открыли с помощью системы ATLAS, которая сканирует ночное небо с телескопов на Гавайях, в Чили и Южной Африке. Несколько дней спустя данные подтвердили необычную природу объекта.

Его траектория — почти идеально прямая, а скорость — 245 000 км/ч, что указывает на внеземное происхождение. Он не задержится у нас надолго — комета пронесётся мимо Солнца и продолжит свой путь вглубь галактики.

Что мы знаем о 3I/ATLAS

Комета движется по вытянутой траектории и, судя по первым наблюдениям, окружена газово-пылевым облаком (комой) и, возможно, имеет хвост. Её диаметр оценивается примерно в 20 км.

Изначально её приняли за астероид, но всё говорит о кометной природе — как у 2I/Борисова, замеченного в 2019 году. До этого был только 'Оумуамуа (2017), форма которого даже породила гипотезу об инопланетном происхождении.

Сейчас 3I/ATLAS находится в 4,5 раза дальше от Солнца, чем Земля. К Марсу она приблизится в октябре на расстояние 0,4 а.е., а перигелий (ближайшая точка к Солнцу) достигнет 30 октября. Самый близкий подход к Земле ожидается в декабре, но ближе 1,6 астрономической единицы она не подойдёт — угрозы нет.

Когда и как её увидеть

Пока объект слишком тусклый для любительских телескопов. Но его можно будет увидеть в прямом эфире через Virtual Telescope Project, ближайшая трансляция — 3 июля в 18:00 по восточному времени.

К тому же его, вероятно, зафиксируют телескоп «Джеймс Уэбб», обсерватория Веры Рубин и даже марсоходы, если учёные решат использовать их оптику.

По оценкам экспертов, подобные межзвёздные визиты — не такая уж редкость. Просто большинство таких объектов проходят мимо нас незамеченными.

Уточнения

Межзвёздные объекты — объекты (кометы, астероиды и т.д.), которые находятся в межзвёздном пространстве, не связанные силами тяготения с какой-либо звездой. Межзвёздный объект может быть выявлен только если он проходит через нашу Солнечную систему вблизи от Солнца или если он отделился от облака Оорта и начал двигаться по сильно вытянутой гиперболической орбите, не связанной с гравитацией Солнца.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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