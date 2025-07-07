Марс и Земля: узнайте секрет, почему одна планета стала колыбелью жизни, а другая – пустыней

Парадокс Красной планеты: открытие Curiosity объяснило гибель марсианской атмосферы

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Марс и Земля кажутся родными братьями: каменистые, богатые углеродом, с водой и не слишком далеко от Солнца. Но один превратился в колыбель жизни, а второй — в безжизненную пустыню. Почему?

Фото: Perspective view in Acheron Fossae by European Space Agency Марс

Ответ ищет команда исследователей под руководством Эдвина Кайта из Чикагского университета. Новое исследование, опубликованное в Nature, проливает свет на загадку: куда делась марсианская вода и что не позволило планете остаться обитаемой?

Марсоход Curiosity, исследуя склон горы Шарп, обнаружил породы с высоким содержанием карбонатов — это и стало недостающим фрагментом пазла.

"В течение многих лет мы искали могилу для атмосферы", — говорит Кайт.

Эти породы могут объяснить, куда исчез углекислый газ, необходимый для парникового эффекта и удержания тепла.

На Земле углерод циркулирует между атмосферой, породами и вулканами, поддерживая устойчивый климат. А вот на Марсе картина иная.

Планета не имеет действующих вулканов, дегазация крайне слабая, и даже небольшое количество воды способствует образованию карбонатов, что "запирает” углекислый газ в породах, охлаждая планету ещё сильнее.

Согласно моделям, Марс переживал редкие и краткие периоды обитаемости — вспышки жидкой воды сменялись столетиями холодной пустоты. И всё из-за отсутствия механизма стабилизации климата.

"Наши модели показывают, что периоды, пригодные для жизни, были скорее исключением, чем правилом. Марс словно сам программирует себя на пустынность", — поясняет Кайт.

Теперь учёные надеются, что будущие анализы помогут выяснить, насколько широко на Марсе распространены эти карбонаты и действительно ли именно они похоронили атмосферу.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы. Названа в честь Марса — древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу.

