Растение-мигрант: на Крите нашли цветок, которого здесь не должно быть

Попи Борбудаки обнаружила редкое растение на востоке Крита

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Вы думаете, что природа Критского острова уже ничего не может преподнести? Ошибаетесь. 5 июля 2024 года произошло нечто удивительное: на краю поля неподалёку от Аркалохори (муниципалитет Миноа-Педиадос) была обнаружена небольшая колония из 25-30 цветущих растений, которые поначалу не вызывали подозрений. Но всё оказалось куда интереснее.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Bill.pix, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Растение редкое

Открытие сделала химик-инженер и создатель сайта butterfliesofcrete. com Попи Борбудаки, которая работает в организации ΕΣΔΑΚ. Специалисты подтвердили: найденное растение — Centaurea diluta subsp. diluta, представитель семейства сложноцветных (Compositae/Asteraceae), ранее никогда не фиксировался на Крите и вообще в Восточном Средиземноморье.

"Это первый документально подтверждённый случай появления Centaurea diluta subsp. diluta в этом регионе”, — говорится в публикации от 16 июня 2025 года в научном журнале Willdenowia, издаваемом Ботаническим садом и музеем Свободного университета Берлина.

Что известно об этом растении

Centaurea diluta — однолетнее растение с нежными розовато-пурпурными цветками. Оно родом из Испании и Северо-Западной Африки, но известно также как завезённое в Северную Америку и некоторые европейские страны. Чаще всего его можно встретить на опушках, вблизи сельскохозяйственных угодий и других подобных локациях.

Вторая находка — и новые вопросы

Менее чем через год, в июне 2025 года, это же растение было найдено повторно — на Оропедио Катару. Это важный сигнал: возможно, Centaurea diluta уже укореняется на Крите, и предстоит понять, как именно оно адаптируется к местным условиям.

Почему это важно

Такое открытие демонстрирует, насколько богата и непредсказуема флора Критского острова. А ещё подчёркивает значимость непрерывных ботанических наблюдений. Публикация о находке стала частью серии Euro+Med-Checklist Notulae — платформы, где фиксируются новые виды, научные названия и данные о распространении растений, ранее нигде не опубликованные.

Уточнения

Фло́ра (лат. flora) в ботанике — исторически сложившаяся совокупность видов растений, распространённых на конкретной территории ("флора России") или на территории с определёнными условиями ("флора болот") в настоящее время или в прошедшие геологические эпохи .

