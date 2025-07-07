Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обвиняемого в подготовке убийства депутата оставили под арестом в Саратове
Украина приостановила работу ряда военкоматов после ударов по зданиям ТЦК
Россия и Саудовская Аравия развивают сотрудничество в сфере авиации
Подмосковные следователи расследуют убийство женщины пристёгнутой наручниками
Тельняшка, льняные брюки и эспадрильи вошли в капсулу на лето
Полиция задержала участников преступного сообщества на 3 млрд рублей хищений
Минобороны РФ: расчет Искандера уничтожил до 50 националистов ВСУ под Чугуевом
ОПЕК+ планирует увеличить добычу нефти на 550 тысяч баррелей в сутки
Шашлык из куриных сердечек: рецепт доведёт до гастрономического безумия

Растение-мигрант: на Крите нашли цветок, которого здесь не должно быть

Попи Борбудаки обнаружила редкое растение на востоке Крита
2:25
Наука

Вы думаете, что природа Критского острова уже ничего не может преподнести? Ошибаетесь. 5 июля 2024 года произошло нечто удивительное: на краю поля неподалёку от Аркалохори (муниципалитет Миноа-Педиадос) была обнаружена небольшая колония из 25-30 цветущих растений, которые поначалу не вызывали подозрений. Но всё оказалось куда интереснее.

Растение редкое
Фото: https://commons.wikimedia.org by Bill.pix, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Растение редкое

Открытие сделала химик-инженер и создатель сайта butterfliesofcrete. com Попи Борбудаки, которая работает в организации ΕΣΔΑΚ. Специалисты подтвердили: найденное растение — Centaurea diluta subsp. diluta, представитель семейства сложноцветных (Compositae/Asteraceae), ранее никогда не фиксировался на Крите и вообще в Восточном Средиземноморье.

"Это первый документально подтверждённый случай появления Centaurea diluta subsp. diluta в этом регионе”, — говорится в публикации от 16 июня 2025 года в научном журнале Willdenowia, издаваемом Ботаническим садом и музеем Свободного университета Берлина.

Что известно об этом растении

Centaurea diluta — однолетнее растение с нежными розовато-пурпурными цветками. Оно родом из Испании и Северо-Западной Африки, но известно также как завезённое в Северную Америку и некоторые европейские страны. Чаще всего его можно встретить на опушках, вблизи сельскохозяйственных угодий и других подобных локациях.

Вторая находка — и новые вопросы

Менее чем через год, в июне 2025 года, это же растение было найдено повторно — на Оропедио Катару. Это важный сигнал: возможно, Centaurea diluta уже укореняется на Крите, и предстоит понять, как именно оно адаптируется к местным условиям.

Почему это важно

Такое открытие демонстрирует, насколько богата и непредсказуема флора Критского острова. А ещё подчёркивает значимость непрерывных ботанических наблюдений. Публикация о находке стала частью серии Euro+Med-Checklist Notulae — платформы, где фиксируются новые виды, научные названия и данные о распространении растений, ранее нигде не опубликованные.

Уточнения

Фло́ра (лат. flora) в ботанике — исторически сложившаяся совокупность видов растений, распространённых на конкретной территории ("флора России") или на территории с определёнными условиями ("флора болот") в настоящее время или в прошедшие геологические эпохи .

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Рейтинг надёжных авто: Corolla, Lancer, Logan, Golf и Camry
Авто
Рейтинг надёжных авто: Corolla, Lancer, Logan, Golf и Camry Аудио 
Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Домашние животные
Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
7500 рублей штрафа за неверный манёвр: когда не следует ехать по стрелке?
Авто
7500 рублей штрафа за неверный манёвр: когда не следует ехать по стрелке? Аудио 
Популярное
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку

Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.

Наша планета готовится к космическому манёвру
Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Последние материалы
Как яркие ленточки и наклейки влияют на сортировку багажа в аэропорту
Смерть старой самки разрушает стадо — исследование о культуре слонов
Водителям рассказали, как надёжно зафиксировать коврики в салоне авто
Неожиданная отставка: Путин подписал указ о замене министра транспорта
Попи Борбудаки обнаружила редкое растение на востоке Крита
В Москве представили семь вариантов светильников для обеденной зоны
Лучшие советы по выбору подходящей спортивной одежды для любого сезона
Диетологи советуют пить кофе между приёмами пищи — особенно вегетарианцам
США и пошлины: как новые тарифы затронут страны БРИКС?
Минобороны РФ: группировка Север освободила населённый пункт Бессаловка на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.