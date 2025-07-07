Камни на Марсе скрывали главный секрет атмосферы — и вот что удалось выяснить

На Марсе были короткие периоды с водой — подтверждён новый климатический цикл

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Почему вы читаете эту новость с Земли, а не с Марса? Что пошло не так у нашего красного соседа, который раньше казался столь похожим на нас? Новый анализ, опубликованный в Nature, даёт неожиданно точный ответ.

Фото: Perspective view in Acheron Fossae by European Space Agency Марс

Следы потопа — и катастрофы

Марс — это не всегда была безжизненная пустыня. На его поверхности — высохшие русла рек и следы древних озёр. Это значит, что когда-то там была вода. Много воды.

Недавняя находка марсохода Curiosity — породы, богатые карбонатами — стала недостающим кусочком головоломки. Учёные годами искали, куда исчезла марсианская атмосфера. Оказалось, она буквально захоронена в камнях.

"Нам нужна была могила для атмосферы — и мы её нашли", — говорит автор исследования Эдвин Кайт.

Солнечные всплески и климатические откаты

Модель, созданная командой Чикагского университета, показывает, что вода на Марсе появлялась в периоды усиления солнечного света — он растёт примерно на 8% каждые миллиард лет. Но как только планета разогревалась, начинался процесс её "самоохлаждения".

Вода, взаимодействуя с углекислым газом в атмосфере, превращала его в карбонаты и уносила в породы. Без CO₂ температура вновь падала — и вода исчезала. Цикл замыкался.

А Земля умеет балансировать

В отличие от Марса, на Земле этот цикл не приводит к катастрофам. У нас углерод возвращается в атмосферу благодаря вулканам. Это помогает сохранять климат стабильным на протяжении миллионов лет. А вот Марс с его "спящими" вулканами не может компенсировать потерю CO₂. Он обречён на вечный холод.

"Марс — это планета, которая предпочитает быть пустыней", — резюмирует Кайт.

Жизнь на Марсе? Шансов почти не было

Согласно моделям, периоды, когда на Марсе была жидкая вода, длились недолго — максимум сотни миллионов лет. Между ними простирались долгие эры безжизненной засухи. Такой климатический маятник делает устойчивую жизнь почти невозможной.

Остались ли шансы

Теперь учёные исследуют, насколько широко распространены карбонаты по всей планете. Если находки Curiosity — не единичны, это подтвердит гипотезу "самопоглощения" атмосферы. И тогда одна из главных тайн Марса будет раскрыта.

Уточнения

Марс - четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы.

