Чёрные дыры, которые не вписываются в правила: что о них знают учёные

Учёные открыли чёрные дыры промежуточной массы: что это значит

2:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые нашли новый тип черных дыр, которые слишком массивны, чтобы образоваться из-за взрывов звезд, но при этом слишком малы, чтобы удерживать целые галактики.

Фото: https://commons.wikimedia.org by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Чёрная дыра

Эти "облегченные" черные дыры промежуточной массы (ЧДПМ) трудно идентифицировать, так как они излучают сигналы с низкой частотой.

Поиски этих промежуточных черных дыр начались, когда были обнаружены сверхмассивные черные дыры, масса которых может превышать массу Солнца в миллионы раз, и другие, масса которых составляет всего 50 солнечных масс или меньше. Астрономы решили выяснить, где могут находиться черные дыры среднего размера, и начали их более тщательно искать.

В результате они действительно нашли черные дыры средней массы. Однако обнаружить их оказалось непросто. Чтобы облегчить задачу, исследователи использовали два детектора гравитационных волн — Virgo и LIGO, с помощью которых удалось обнаружить несколько черных дыр, масса которых в 100-300 раз превышает массу Солнца.

Несмотря на свою массу, эти черные дыры недостаточно мощные, чтобы образоваться в результате гибели звезд или удерживать галактики вместе. Ученые предполагают, что они могли образоваться в результате слияний в космосе. С 2019 по 2020 год сеть LIGO и Virgo зафиксировала 11 слияний, которые могут соответствовать характеристикам этих объектов.

Исследование результатов было опубликовано в The Astrophysical Journal Letters, где ученые подробно описали, как они классифицировали новый класс черных дыр, как их обнаружили и почему они важны. Есть надежда, что некоторые из этих черных дыр меньшего размера могут дать представление о том, как жили и умирали первые звезды.

С каждым новым открытием черных дыр промежуточной массы исследователи приходят к выводу, что их изучение может не только раскрыть тайны ранней Вселенной, но и помочь улучшить модели, используемые для ее изучения в целом, пишет bgr.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

