Как формировались первые континенты: геологи нашли ответ, который перевернул представления о Земле

Геологи нашли ключ к формированию древних континентов: роль мантийных плюмов

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Геологи из Хонконгского университета сделали прорыв в понимании формирования континентов на Земле более 2,5 миллиарда лет назад.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля

В исследовании, опубликованном в Science Advances, они доказали, что ранняя континентальная кора образовалась благодаря глубоким процессам мантийных плюмов, а не через тектонику плит, которая доминирует сегодня.

Происхождение континентов долгое время оставалось загадкой, но исследование предлагает убедительные доказательства того, что на молодой Земле действовал уникальный геодинамический механизм. Вместо того чтобы образовываться через тектонические процессы, континенты стали результатом мантийных плюмов — высоких колонн из горячей, расплавленной породы, поднимающихся из глубин Земли.

Исследовательская группа анализировала древние гранитоидные породы, названные TTG (тоналит-трондемит-гранодиорит), которые составляют значительную часть самой старой континентальной коры. Эти породы, найденные в Северном Китае и возрастом около 2,5 миллиарда лет, сформировались в сухих и горячих условиях, отличающихся от зон субдукции, где плиты сталкиваются.

Изотопы кислорода показывают, что породы образовались над мантийными плюмами, а не в зонах субдукции. Ученые предлагают двухступенчатую модель формирования: сначала мантийный плюм создает толстые слои базальта на морском дне, а затем, около 2,5 миллиарда лет назад, другой мантийный плюм переносит тепло, вызывая частичное плавление нижних частей базальта. Это приводит к образованию более легких TTG пород, которые в конечном итоге формируют континентальную кору.

Доктор Динги Джао, первый автор статьи, утверждает, что результаты предоставляют убедительные доказательства того, что архейская континентальная кора не образовалась через субдукцию, пишет actualno.

Уточнения

Контине́нт (от лат. continens — объемлющий, непрерывный) — крупный массив земной коры, большая часть которого не покрыта водой, а окраины находятся ниже уровня океана.



