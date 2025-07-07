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Лекарство от ВИЧ или громкая уловка? Что скрывает новое средство

Учёный МГУ объяснил, почему невозможно создать вакцину от ВИЧ
2:23
Наука

Можно ли победить ВИЧ раз и навсегда? Появившиеся в СМИ сообщения о прорыве в создании вакцины снова дали надежду — но, похоже, преждевременно.

Размножение ВИЧ под электронным микроскопом (раскрашено)
Фото: Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library by Cynthia S. Goldsmith, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Размножение ВИЧ под электронным микроскопом (раскрашено)

Это не вакцина — это маркетинг

Так считает профессор МГУ Николай Никитин, доктор биологических наук. На полях Открытой недели науки БРИКС+ в Рио-де-Жанейро он прокомментировал заявление Gilead Sciences, которая объявила о "революционном" средстве от ВИЧ — ленакапавире.

По данным компании, препарат показал почти 100% защиту: из 2179 участников заразились лишь двое. В контрольной группе с другим средством ВИЧ подхватили 9 из 1086 человек. Однако, как подчёркивает профессор:

"В случае с ленакапавиром ученые тестировали не вакцину, а лекарственное средство, поэтому такие заявления [в медиа] некорректны".

Почему вакцина до сих пор не разработана

Главная проблема — особенности самого вируса. ВИЧ быстро мутирует и встраивает свой геном в клетки человека. Оттуда его "никак не выгнать", объясняет Никитин.

"Ученые пока не могут разработать вакцину от ВИЧ в силу того, что этот вирус содержит геном в виде РНК. У него есть собственный фермент, который делает копии с огромным количеством ошибок. Так вирус выходит из клетки уже другим, и антитела, выработанные ранее, не работают".

По словам вирусолога, скорость мутации ВИЧ в 100 раз выше, чем у вируса гриппа. Потому классические вакцинные подходы здесь бессильны.

Ленакапавир — дорогой, но не панацея

Препарат Gilead был одобрен в США, Канаде и ЕС ещё в 2022 году. Первые испытания проводились в Южной Африке и показали высокую эффективность. Однако профессор сомневается в обоснованности применения его в профилактике:

"Доказательств эффективности этого препарата в качестве профилактического, на мой взгляд, недостаточно. Это маркетинг".

При этом терапия ленакапавиром действительно помогает людям с ВИЧ жить полноценной жизнью и рожать здоровых детей. Но утверждать, что это — шаг к победе над вирусом, преждевременно.

Уточнения

Вакци́на (от лат. vaccinus - "коровий", разг. "прививка") — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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