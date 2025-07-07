Температура против рассудка: как жара меняет поведение людей

Эксперимент: студенты чаще воспринимают нейтральное поведение как агрессию в жаре

2:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Может ли погода влиять на наше поведение? Сильная жара — не просто дискомфорт, а реальная угроза не только для тела, но и для психики.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жара

Градусы агрессии

Жара влияет не только на самочувствие, но и на поведение. Причём не только у людей. Эксперименты с крысами показали: чем выше температура, тем чаще животные проявляют агрессию. Неважно, били ли их током часто или редко — главное, чтобы было жарко.

Собаки тоже не сдерживаются в жару. В США зафиксировали: укусы происходят чаще при температуре около 32 °C. Даже рыбы становятся агрессивнее, если вода прогревается.

Почему жара нас злит

Наш организм плохо переносит перегрев: потоотделение перестаёт справляться, и тело перегревается. Последствия — от теплового удара до отказа органов. Но беда не только в физике. Повышенная температура — катализатор накопленного стресса.

"Даже нейтральные действия могут казаться враждебными, если в комнате душно", — показал эксперимент с видеороликами и температурой воздуха. А в тюрьмах Миссисипи агрессия заключённых возрастала на 16% в особенно жаркие дни.

Насилие в жаркую погоду — не миф

"Долгое жаркое лето" 1967 года в США закончилось массовыми беспорядками и 43 погибшими. Позже учёные подтвердили связь: чем больше жарких дней в году, тем выше уровень преступности. Исследование 2023 года показало: при резком потеплении число убийств увеличивается почти на 20%.

Психика в опасности

Жара усугубляет ментальные расстройства: симптомы депрессии, тревожности и шизофрении становятся ярче. У людей, перенёсших тепловой удар, часто фиксируются когнитивные нарушения. А некоторые лекарства мешают телу охлаждаться — это увеличивает риск смертельных последствий.

Жара мешает думать

Не только преступность растёт. Вспомните, как трудно сосредоточиться в душном помещении. В США школьники хуже сдают экзамены в жару: при 32 °C результаты падают на 10%. А в офисах производительность снижается почти на 9% при температуре 30 °C.

Организм распределяет силы: вместо работы мозга — борьба с перегревом. Отсюда — заторможенность, раздражительность и ошибки.

Уточнения

Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

