Восстановление лёгких возможно: на что способны клетки организма

Российские учёные предложили применять стволовые клетки при лечении ХОБЛ

2:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — одна из самых коварных. Она медленно разрушает дыхательную систему, и долгое время человек может не подозревать о своей проблеме. Одышка, кашель, мокрота — на начальных стадиях эти симптомы часто игнорируются. А ведь ХОБЛ уже входит в тройку лидеров по смертности в развитых странах, уступая лишь инфаркту и раку.

Фото: commons.wikimedia.org by ,, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клетка в лаборатории

Новый подход — не просто снять симптомы

Сегодняшняя медицина умеет лишь облегчать состояние пациента: снимает воспаление, облегчает дыхание, но не может вернуть легким здоровье. Но что если не лечить последствия, а запустить восстановление? Именно такой подход обсуждается в рамках регенеративной медицины — с опорой на стволовые клетки.

"Основная задача — найти способы замедлить развитие болезни, а не просто убирать симптомы. В этом плане регенеративные технологии — весьма обнадеживающее направление", — говорит Кирилл Зыков, член-корреспондент РАН.

Стволовые клетки — шанс на "ремонт" легких

Идея заключается в том, чтобы активировать "ремонтную бригаду" самого организма. Мезенхимальные стволовые клетки, по мнению Зыкова, способны заселить поврежденные участки легочной ткани и восстановить альвеолы и мелкие дыхательные пути. Это принципиально иной подход — не временная передышка, а попытка вернуть утраченное.

Эксперименты на животных уже дают обнадеживающие результаты: уменьшение эмфиземы и воспалительных процессов. Однако до применения на людях еще далеко. Главная сложность — создать среду, в которой клетки смогут прижиться. Разрушенная ткань и хроническое воспаление этому сильно мешают.

Комбинированная терапия — следующий шаг

Исследователи ищут пути к сочетанию существующих методов и новых технологий. Например, сначала снижают воспаление, а затем вводят клетки или активируют собственные ресурсы организма с помощью сигналов. Такой подход может стать революцией в лечении ХОБЛ.

"Наша цель — не только замедлить болезнь, но и попытаться восстановить легкие. Это непросто, но исследования идут активно", — подчеркивает Зыков.

Наука без границ: неделя открытий в Бразилии

Обсуждение перспектив лечения ХОБЛ прошло на Открытой неделе науки БРИКС+ в Рио-де-Жанейро. В рамках международного фестиваля "Наука 0+" ученые из десятков стран делятся передовыми разработками в области ИИ, квантовых технологий, медицины и биотехнологий.

Фестиваль проходит с 2006 года, и сегодня считается одним из крупнейших научно-просветительских проектов в мире. В этом году он охватил десять стран.

Уточнения

Стволовы́е кле́тки - недифференцированные (незрелые) клетки, имеющиеся у многих видов многоклеточных организмов.

