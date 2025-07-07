Уникальное дерево меняет представление о борьбе с глобальным потеплением

Углекислый газ в почве: в Африке найдено дерево с редкой метаболической цепочкой

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли остановить глобальное потепление, просто высаживая деревья? Как оказалось, да — если выбрать правильные. В Кении ученые нашли уникальное растение, способное не просто поглощать углекислый газ, а буквально "запечатывать” его в земле.

Фото: commons.wikimedia.org by Steve Halama, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Лес у озера

Уникальное дерево с особыми способностями

Речь идет о фиговом дереве Ficus wakefieldii, произрастающем в Восточной Африке. Оно не только активно поглощает CO₂, но и превращает его в стойкие почвенные карбонаты — вещества, которые в природе формируют мел, раковины и даже горные породы.

Как это работает? В клетках дерева чрезвычайно активна цепочка ферментов, способствующая образованию щавелевой кислоты. Она вступает в реакцию с кальцием и образует нерастворимые частицы. Эти гранулы скапливаются в корнях, стволах и на коре, а затем попадают в почву.

Там происходит следующее: микроорганизмы расщепляют щавелевую кислоту, в результате чего формируется карбонат кальция — стабильное соединение, сохраняющее углерод в недрах на сотни и даже тысячи лет.

Почему это важно

По мнению климатологов, ограничить рост глобальной температуры можно только путем кардинального снижения выбросов CO₂ - или путем активного изъятия углерода из атмосферы. Пока одни создают технологии улавливания углекислого газа, другие предлагают простое и гениальное решение: высаживать деревья, способные выполнять эту функцию естественным путем.

"Если мы всерьез рассматриваем высадку деревьев как способ борьбы с изменением климата, нужно выбирать виды, которые не только создают органику, но и способны превращать CO₂ в устойчивые неорганические соединения", — говорит Майкл Роули, старший научный сотрудник Цюрихского университета.

Что дальше

Исследователи продолжают наблюдения за деревьями Ficus wakefieldii: они оценивают, сколько CO₂ поглощается, как быстро формируются кристаллы и сколько плодов приносит дерево. Эти данные помогут определить, насколько эффективно оно может влиять на климат и приносить пользу экономике.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).

