Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полная катастрофа: рассекречен последний вердикт Елизаветы II о Меган Маркл
Тёплая ложка, ниацинамид и аминокислоты стимулируют рост ресниц — советы специалистов
Советы начинающим водителям: что важно при подготовке к экзамену в ГИБДД
Биолог Яшин: медитация, спорт и соцактивность замедляют нейродегенерацию мозга
Ошибка в загранпаспорте: как одна цифра разрушила отпуск
Пошаговый рецепт рагу с говядиной, картофелем и сезонными овощами
Массовая атака пчёл во Франции: 24 пострадавших, трое в реанимации
Переговоры Турции и России запланированы на саммите БРИКС
Обвиняемого в подготовке убийства депутата оставили под арестом в Саратове

Гель из Алтая меняет правила: воспаление десен уходит за пару недель

В Алтайском крае разработали гель от гингивита на основе крови марала
2:04
Наука

Как насчёт терапии, способной быстро устранить воспаление десен и при этом не вызывает побочных эффектов? Именно такое средство разработали в Алтайском государственном медицинском университете — на основе компонентов крови марала.

Стоматолог осматривает рот пациента
Фото: Wikipedia by Conor Lawless, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стоматолог осматривает рот пациента

Натуральный гель с мощным эффектом

В центре инновации — адгезивный стоматологический гель, содержащий сухую кровь марала, известную как пантогематоген. Этот компонент обладает выраженным противовоспалительным действием. Благодаря особой консистенции гель прочно держится на слизистой оболочке рта, не раздражает ткани и целенаправленно работает с очагами воспаления.

Результаты испытаний: до 76% улучшений

В клинических испытаниях участвовали 42 добровольца с признаками гингивита и пародонтита. Их поделили на две группы: одна использовала новый гель, другая — традиционные методы лечения. Результат удивил даже разработчиков: у первой группы воспаление уходило быстрее, а клинические показатели улучшались на 65-76%.

Цитата из патента подчёркивает:

"Авторами предлагается способ лечения воспалительных заболеваний пародонта и слизистой оболочки рта, основанный на применении адгезивного стоматологического геля на основе сухой крови марала, обладающего противовоспалительным действием".

Как применять и что внутри

Гель наносят на воспалённые участки десен дважды в день в течение двух недель. За это время:

  • Нормализуется микроциркуляция тканей.
  • Уходит отёк и гиперемия.
  • Исчезает кровоточивость.
  • Ускоряются процессы восстановления.

Состав средства тщательно подобран: пантогематоген, глицерин, ментол, пропиленгликоль, этанол и дополнительные компоненты. Препарат предназначен для широкой амбулаторной стоматологии и не вызывает побочных эффектов.

Уточнения

Дёсны (лат. Gingiva) — слизистая оболочка, покрывающая альвеолярный отросток верхней челюсти и альвеолярную часть нижней челюсти и охватывающая зубы в области шейки.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
7500 рублей штрафа за неверный манёвр: когда не следует ехать по стрелке?
Авто
7500 рублей штрафа за неверный манёвр: когда не следует ехать по стрелке? Аудио 
Лучшие автомобили до 700 тысяч рублей в 2025 году
Авто
Лучшие автомобили до 700 тысяч рублей в 2025 году Аудио 
Атака SIM swap: пользователи в Европе теряют доступ к телефону и банковским сервисам
Наука и техника
Атака SIM swap: пользователи в Европе теряют доступ к телефону и банковским сервисам Аудио 
Популярное
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку

Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.

Наша планета готовится к космическому манёвру
Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Последние материалы
Тёплая ложка, ниацинамид и аминокислоты стимулируют рост ресниц — советы специалистов
Советы начинающим водителям: что важно при подготовке к экзамену в ГИБДД
Биолог Яшин: медитация, спорт и соцактивность замедляют нейродегенерацию мозга
Ошибка в загранпаспорте: как одна цифра разрушила отпуск
Пошаговый рецепт рагу с говядиной, картофелем и сезонными овощами
Массовая атака пчёл во Франции: 24 пострадавших, трое в реанимации
Переговоры Турции и России запланированы на саммите БРИКС
Обвиняемого в подготовке убийства депутата оставили под арестом в Саратове
В Алтайском крае разработали гель от гингивита на основе крови марала
Эксперт по фитнесу объяснила, какую одежду носить во время тренировок в жару
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.