Гель из Алтая меняет правила: воспаление десен уходит за пару недель

В Алтайском крае разработали гель от гингивита на основе крови марала

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Как насчёт терапии, способной быстро устранить воспаление десен и при этом не вызывает побочных эффектов? Именно такое средство разработали в Алтайском государственном медицинском университете — на основе компонентов крови марала.

Фото: Wikipedia by Conor Lawless, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стоматолог осматривает рот пациента

Натуральный гель с мощным эффектом

В центре инновации — адгезивный стоматологический гель, содержащий сухую кровь марала, известную как пантогематоген. Этот компонент обладает выраженным противовоспалительным действием. Благодаря особой консистенции гель прочно держится на слизистой оболочке рта, не раздражает ткани и целенаправленно работает с очагами воспаления.

Результаты испытаний: до 76% улучшений

В клинических испытаниях участвовали 42 добровольца с признаками гингивита и пародонтита. Их поделили на две группы: одна использовала новый гель, другая — традиционные методы лечения. Результат удивил даже разработчиков: у первой группы воспаление уходило быстрее, а клинические показатели улучшались на 65-76%.

Цитата из патента подчёркивает:

"Авторами предлагается способ лечения воспалительных заболеваний пародонта и слизистой оболочки рта, основанный на применении адгезивного стоматологического геля на основе сухой крови марала, обладающего противовоспалительным действием".

Как применять и что внутри

Гель наносят на воспалённые участки десен дважды в день в течение двух недель. За это время:

Нормализуется микроциркуляция тканей.

Уходит отёк и гиперемия.

Исчезает кровоточивость.

Ускоряются процессы восстановления.

Состав средства тщательно подобран: пантогематоген, глицерин, ментол, пропиленгликоль, этанол и дополнительные компоненты. Препарат предназначен для широкой амбулаторной стоматологии и не вызывает побочных эффектов.

Уточнения

Дёсны (лат. Gingiva) — слизистая оболочка, покрывающая альвеолярный отросток верхней челюсти и альвеолярную часть нижней челюсти и охватывающая зубы в области шейки.

