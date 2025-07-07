Запатентованная в России методика по-новому раскрыла постковид

В России создали классификацию симптомов постковида по типам и шкалам

2:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Постковидный синдром остаётся одной из самых загадочных тем в медицине — его симптомы непредсказуемы, а диагностика часто затруднена. Однако в России разработали уникальный подход, который может изменить правила игры.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина на приеме у врача

Патент, который может спасти здоровье

В июле исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) получили патент Евразийского патентного ведомства на свою систему фенотипической классификации постковидного синдрома. Это значит, что её можно применять в странах ЕАПО для диагностики и лечения неврологических нарушений, возникающих после COVID-19.

Что изменилось

"Мы выделили основные типы нарушений, встречающихся у пациентов после COVID-19, и предложили классификацию по симптомам и их выраженности", — рассказала Лидия Сопрун, врач-эпидемиолог и доцент кафедры организации здравоохранения СПбГУ.

Это позволяет точно определить течение заболевания и подобрать индивидуальное лечение. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ещё в 2021 году обозначила лишь общие признаки постковида — новая система позволяет пойти дальше и точнее.

Какие симптомы учтены

Нарушения классифицировали на четыре ключевые группы:

Сердечно-сосудистые.

Желудочно-кишечные.

Неврологические.

Другие (в том числе кожные проявления и "туман в голове").

Для оценки интенсивности каждого симптома используются шкалы, что помогает врачам исключить ошибки — например, не спутать постковид с депрессией.

Ключ к пониманию механизма

Учёные изучили данные около 300 пациентов. Один из возможных механизмов, по их мнению, — повреждение мельчайших нервных волокон, которые пронизывают слизистые, кожу и даже роговицу. Именно это может вызывать столь разнообразные проявления: от нарушений пищеварения до аритмии и когнитивных проблем.

"Есть предположение, что вирус поражает эти волокна, и последствия проявляются в самых разных системах организма", — добавила Сопрун.

Международный фон открытия

Работа была представлена на Открытой неделе науки БРИКС+ в Рио-де-Жанейро - событии, предваряющем саммит БРИКС. В течение недели проходят выставки, лекции, мастер-классы и научные шоу. Фестиваль "Наука 0+", частью которого стала неделя, с 2006 года объединяет ведущих учёных мира и в 2025 году охватит десять стран.

Уточнения

Пате́нт (от лат. patens - открытый, ясный, очевидный, от полного наименования — litterae patentes - открытое письмо) — охранный документ, удостоверяющий исключительное право, авторство и приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения.

