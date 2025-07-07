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Купюры под надежной защитой: этот порошок меняет цвет при малейшем воздействии

Россия представила на фестивале в Рио метки-хамелеоны для банкнот
2:28
Наука

Представьте себе краску, которая меняет цвет под лампой, реагирует на тепло и химикаты. Нет, это не сюжет фантастического фильма — это реальное достижение российских учёных.

Владимир Путин держит купюру БРИКС
Фото: brics-russia2024.ru by Станислав Красильников, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Путин держит купюру БРИКС

На Открытой неделе науки БРИКС+ в Бразилии профессор Валентина Уточникова из МГУ имени М. В. Ломоносова рассказала о разработке уникальных люминесцентных меток. Эти метки способны обеспечить сразу три уровня защиты банкнот, ценных бумаг и предметов искусства.

Три барьера для подделки

Что делает эту разработку по-настоящему уникальной?

Цветовые метаморфозы — некоторые элементы метки меняют цвет под действием лампы с разной длиной волны. Красный — становится зелёным, и наоборот.
Тепловая реакция — при воздействии тёплого воздуха, например, от фена, краска меняет цвет снова.
Химическая чувствительность — при контакте с определёнными веществами возможны как обратимые, так и необратимые изменения окраски.
Такая система почти не оставляет шансов подделке. По словам профессора Уточниковой, "технология синтеза позволяет создавать уникальные составы под конкретную организацию — повторить их невозможно”.

Искусство под охраной

Инновационные метки работают не только с купюрами. Они могут быть нанесены на музейные экспонаты — и в случае подмены или попытки кражи можно будет быстро выявить фальсификацию.

Светящиеся в ультрафиолете и других спектрах люминофоры становятся частью нового этапа в гонке защиты: подобно кибербезопасности, здесь идёт постоянная технологическая "битва умов”.

Наука без границ

Сама разработка была представлена в рамках масштабного международного фестиваля "Наука 0+”, стартовавшего в Бразилии. Это событие объединило учёных из России, Китая, Белоруссии, Бразилии и других стран. Форумы, выставки, научные шоу, лекции и мастер-классы делают сложные технологии понятными широкой аудитории.

Фестиваль проходит с 2006 года и к 2025 году охватил уже десять стран. Это флагманское событие Десятилетия науки и технологий в России, запущенного в 2022 году.

Уточнения

Люминофо́р (от лат. lumen - свет и др.-греч. φορός - несущий) — специально синтезируемые и практически используемые вещества, имеющие способность к люминесценции.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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