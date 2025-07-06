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Морские пауки без брюшка: как они выживают с органами в ногах

У морских пауков органы в ногах. Как это возможно?
2:36
Наука

Морские пауки-пигоноги, в отличие от своих наземных собратьев, лишены брюшка.

Морской паук
Фото: commons.wikimedia.org by NOAA/Monterey Bay Aquarium Research Institute., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морской паук

Вместо этой части тела их репродуктивная, пищеварительная и дыхательная системы компактно размещены в ногах. Эта уникальная особенность, присущая всем морским паукам, вызывает живой интерес у биологов, изучающих эволюцию. Как возник такой странный образ жизни без брюшка?

В исследовании, опубликованном в журнале BMC Biology, ученые, расшифровавшие полный геном морского паука-пигоноги, обитающего в Атлантике, предложили возможные объяснения того, как эти существа отделились от других членистоногих. Эти открытия подчеркивают, что эволюция, как великий генератор генов, порой действует непредсказуемым образом.

По словам Прашанта Шармы из Университета Висконсина-Мэдисон, одного из авторов работы, биологи, стремящиеся восстановить родословную пауков и их родственников, долгое время стремились получить полный геном морского паука. Поскольку морские пауки относятся к той же группе, что и наземные паукообразные, общие черты с современными пауками позволяют проследить их происхождение до общего предка.

Однако разведение морских пауков в лабораторных условиях представляет значительные трудности, что объясняет фрагментарность предыдущих генетических исследований. Для секвенирования полного генома одного из видов морских пауков доктор Шарма обратился к Георгу Бреннейсу из Венского университета, который успешно культивировал колонию Pycnogonum litorale, или узловатых морских пауков. Доктор Шарма назвал доктора Бреннейса "гением разведения морских пауков".

Для сбора этих существ доктор Бреннейс и его команда во время отлива отправляются на остров в Северном море и переворачивают камни, под которыми прячутся эти толстые и медлительные пауки. После доставки в лабораторию морских пауков кормят морскими анемонами, прикрепленными к раковинам мидий.

"Они едят все, что им нравится", — отметил доктор Бреннейс. Благодаря многолетнему опыту и наблюдениям ученые выявили виды актиний, которые особенно привлекают морских пауков.

Размещенные в проволочных клетках морские пауки начинают размножаться. Исследователи обеспечивают потомство личинками книдарий и другими деликатесами, а также наблюдают за их развитием и ростом.

Уточнения

Деликате́с (от фр. délicatesse) — это, как правило, редкий или дорогой продукт питания, который считается очень желанным, изысканным или особенно отличительным в данной культуре.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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