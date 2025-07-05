Огромный объект из глубин космоса мчится к Солнцу — что скрывает его яркость

Учёные спорят: что скрывает яркость объекта 3I/ATLAS, который был выброшен из другой звёздной системы

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Уникальный объект из глубин космоса впервые был зафиксирован камерами, когда он пересекал Солнечную систему.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) объект в космосе

Этот нежданный визитер, замеченный НАСА 1 июля, как подтвердили ученые разных стран, прибыл из далеких просторов от другой звездной системы.

Редкий объект, получивший название 3I/ATLAS, имеет протяженность около 20 километров и несется к Солнцу с колоссальной скоростью, достигающей 216 000 км/ч. Европейское космическое агентство (ЕКА) с помощью мощного телескопа, расположенного на Гавайях, создало первое видео этого объекта в его космическом путешествии.

На видеозаписи видно, что объект обладает необычайной яркостью, что может свидетельствовать о его гигантских размерах или об ином источнике света. Большинство специалистов сходятся во мнении, что дополнительное свечение объясняется тем, что 3I/ATLAS – активная комета, формирующая при приближении к Солнцу светящуюся "кому" из испаряющегося льда и газов.

Однако, профессор из Гарвардского университета Ави Лоэб считает, что естественные причины не могут объяснить феномен. По его мнению, если это не комета, то высокая яркость может указывать на искусственное происхождение объекта, например, на искусственное освещение.

Согласно прогнозам НАСА, 3I/ATLAS максимально приблизится к Солнцу 30 октября, пройдя на расстоянии 210 миллионов километров от орбиты Марса.

Объект был обнаружен телескопом НАСА Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) в виде слабого светящегося пятна. В дальнейшем астрономы-любители и профессионалы собирали данные, просматривая архивы, чтобы найти более ранние наблюдения.

Траектория и скорость 3I/ATLAS говорят о том, что он был выброшен из другой звездной системы. К счастью, объект не представляет опасности для Земли, пролетев на расстоянии около 240 миллионов километров, пишет dailymail.

Уточнения

Гава́йи (англ. Hawaii, американское произношение: [həˈwaɪi] , гав. Hawaiʻi [həˈvɐjʔi, həˈwɐjʔi]) — штат США. Расположен на Гавайских островах в центральной части Тихого океана в Северном полушарии на расстоянии 3700 км от континентальной части США. В состав федерации на правах штата Гавайи вошли 21 августа 1959 года, став 50-м по счёту штатом.



