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Курение навсегда меняет структуру зуба

Курение под микроскопом: как сигареты оставляют кольца на зубах
2:40
Наука

Новое исследование подтвердило: курение оставляет видимые, долговечные следы в зубах — даже спустя годы после того, как человек бросил. Речь идёт о цементе зуба, тканевом слое, покрывающем корень. В нём образуются тонкие кольцевидные слои, которые фиксируют биологические и поведенческие изменения человека — включая вредные привычки.

Сигарета
Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сигарета

Курение вызывает характерные нарушения в структуре этих колец: изменяется толщина, плотность, появляются неровности. Эти особенности можно использовать для определения, курил ли человек, когда он курил и как долго.

Цемент — это один из трёх основных компонентов зуба (вместе с эмалью и дентином), который обновляется в течение жизни. Он растёт послойно, напоминая годовые кольца на деревьях: чередуются светлые и тёмные зоны, по которым можно определить возраст человека и важные эпизоды его жизни.

У курильщиков цемент становится менее однородным: у действующих курящих он жидкий и нестабильный, у бывших — более плотный и вязкий, из-за чего кольца становятся более выраженными и толстыми. Таким образом, рисунок цементных отложений может служить биологическим маркером привычек.

В одном из примеров исследователи изучили зуб, чей владелец курил с 22 до 41 года. Эти 19 лет буквально отпечатались в цементе зуба: по кольцам удалось проследить не только факт, но и длительность зависимости.

Такие данные позволяют реконструировать биографию человека по одному зубу, в том числе после его смерти.

Методика анализа цементных колец уже применяется в судебной медицине и археологии. Учёные успешно анализировали зубы, датируемые XVIII-XIX веками (1776-1890), выявляя характерные следы табакокурения у людей прошлого.

Подобный подход позволяет:

  • Идентифицировать личность по остаткам зубов
  • Оценить возраст и образ жизни
  • Понять исторические привычки, включая употребление табака, алкоголя или даже перенесённые болезни

Хотя метод уже показал свою эффективность, учёные подчёркивают необходимость дальнейших исследований. До конца неясно, как именно формируются цементные отложения, и какие дополнительные факторы могут влиять на их структуру. Однако потенциал огромен: один зуб способен рассказать больше, чем десятки документов.

Уточнения

Цемент (лат   lang="la">cementum) — специфическая костная ткань, покрывающая корень и шейку зуба человека, а также зубов других млекопитающих. Служит для плотного закрепления зуба в костной альвеоле. Цемент состоит на 68—70 % из неорганического компонента и 30—32 % из органических веществ.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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