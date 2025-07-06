Курение навсегда меняет структуру зуба

Курение под микроскопом: как сигареты оставляют кольца на зубах

2:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование подтвердило: курение оставляет видимые, долговечные следы в зубах — даже спустя годы после того, как человек бросил. Речь идёт о цементе зуба, тканевом слое, покрывающем корень. В нём образуются тонкие кольцевидные слои, которые фиксируют биологические и поведенческие изменения человека — включая вредные привычки.

Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сигарета

Курение вызывает характерные нарушения в структуре этих колец: изменяется толщина, плотность, появляются неровности. Эти особенности можно использовать для определения, курил ли человек, когда он курил и как долго.

Цемент — это один из трёх основных компонентов зуба (вместе с эмалью и дентином), который обновляется в течение жизни. Он растёт послойно, напоминая годовые кольца на деревьях: чередуются светлые и тёмные зоны, по которым можно определить возраст человека и важные эпизоды его жизни.

У курильщиков цемент становится менее однородным: у действующих курящих он жидкий и нестабильный, у бывших — более плотный и вязкий, из-за чего кольца становятся более выраженными и толстыми. Таким образом, рисунок цементных отложений может служить биологическим маркером привычек.

В одном из примеров исследователи изучили зуб, чей владелец курил с 22 до 41 года. Эти 19 лет буквально отпечатались в цементе зуба: по кольцам удалось проследить не только факт, но и длительность зависимости.

Такие данные позволяют реконструировать биографию человека по одному зубу, в том числе после его смерти.

Методика анализа цементных колец уже применяется в судебной медицине и археологии. Учёные успешно анализировали зубы, датируемые XVIII-XIX веками (1776-1890), выявляя характерные следы табакокурения у людей прошлого.

Подобный подход позволяет:

Идентифицировать личность по остаткам зубов

Оценить возраст и образ жизни

Понять исторические привычки, включая употребление табака, алкоголя или даже перенесённые болезни

Хотя метод уже показал свою эффективность, учёные подчёркивают необходимость дальнейших исследований. До конца неясно, как именно формируются цементные отложения, и какие дополнительные факторы могут влиять на их структуру. Однако потенциал огромен: один зуб способен рассказать больше, чем десятки документов.

Уточнения