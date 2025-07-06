Чикагские крысы будущего — тревожный сигнал для экосистем

Современные мегаполисы становятся не просто средой обитания, а настоящей эволюционной лабораторией для диких животных. Исследование учёных из Полевого музея естественной истории в Чикаго показало, что даже за 125 лет — по меркам природы мгновение — городские грызуны заметно изменились анатомически.
Учёные сравнили 132 черепа бурундуков и 193 черепа полёвок, собранных в разное время. Оказалось, что бурундуки стали крупнее, с укороченными зубами, а у полёвок изменилась структура костей внутреннего уха.
Бурундуки становятся "городскими" — в прямом смысле. Главные изменения у бурундуков затронули череп и зубы. Их головы увеличились в размере, а ряды зубов стали короче и менее выраженными.
Учёные связывают это с новой диетой — грызуны всё чаще питаются человеческой пищей, мягкой и калорийной. В результате им не нужно грызть твёрдую древесину или орехи, как это было в дикой природе.
Однако более крупный череп вовсе не означает улучшение здоровья — это скорее побочный эффект городской калорийной диеты, чем полезная адаптация.
Полёвки показали другую интересную черту. Костные структуры вокруг внутреннего уха у них уменьшились — и это не случайность. Жизнь в городе связана с постоянным фоновым шумом, от транспорта до строительства. Учёные предполагают, что уменьшение этих костей помогает смягчать восприятие шума, защищая нервную систему животного от постоянного стресса.
Это исследование — не первый пример влияния урбанизации на животных. Ранее было замечено, что хохлатые ласточки в районах с интенсивным дорожным движением развивают более короткие крылья, чтобы резче маневрировать и избегать столкновений с автомобилями.
Феномен показывает, насколько быстро животные способны адаптироваться — и насколько радикально человек меняет экосистемы. Там, где раньше потребовались бы тысячи лет эволюции, изменения происходят за столетие.
Хотя эти изменения впечатляют, учёные подчеркивают: это тревожный сигнал. Изменения в анатомии животных говорят о стрессе, давлении и необходимости выживать в агрессивной среде, созданной людьми. Это не гармония, а постоянная адаптация к хаосу.
Исследование напоминает: урбанизация — не безвредный процесс, и даже малозаметные существа вроде полёвок или бурундуков платят за наш комфорт высокую биологическую цену.
Бурундуки́ (лат. Tamiini, или Tamiina, от греч. ταμίας — «заведующий хозяйством», «эконом») — монофилетическая группа грызунов из семейства беличьих.
Полёвковые или полёвки (лат. Arvicolinae, или лат. Microtinae) — подсемейство грызунов семейства хомяковых. Включает в себя полёвок, пеструшек, слепушонок, леммингов и ондатр. Населяют широкий спектр местообитаний в Северном полушарии.
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