Реальность не та, какой кажется: раскрыта тайна трех измерений времени

Мир не трехмерен, ученые сделали сенсационное открытие

3:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Физика столкнулась с одной из самых ошеломляющих загадок в своей истории: новая гипотеза переворачивает привычные представления о времени и пространстве, утверждая, что время может обладать не одним, а тремя измерениями, а пространство играет лишь второстепенную роль.

Фото: commons.wikimedia.org by Bakanovtomsk, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Перечитывая учебник по оптике на закате

Это открытие обещает радикально изменить наше понимание Вселенной.

На протяжении десятилетий ученые пытались объединить в единую картину такие сложные понятия, как дополнительные измерения пространства, необычные частицы и объекты, напоминающие струны. Однако каждый раз, когда удавалось найти ответ на один вопрос, другой оставался неразрешенным, создавая новые вызовы для исследователей.

Теперь появилась теория, которая может разрушить все устоявшиеся взгляды на природу времени и пространства. Она предлагает совершенно иной взгляд на то, как мы измеряем ход событий, уходя далеко за рамки привычного восприятия секунд, минут и часов.

Одной из ключевых проблем физики остается объединение квантовой механики и теории относительности, особенно в ситуациях, где сталкиваются экстремальные условия, такие как ядро черной дыры или момент, последовавший за Большим взрывом.

Если квантовая теория рассматривает гравитацию как нечто второстепенное, то теория относительности делает ее основой, на которой разворачиваются все процессы. Главная задача ученых — найти способ примирить эти два подхода, чтобы объяснить поведение Вселенной в самых необычных условиях.

Недавно в одном из научных журналов была опубликована работа, которая предлагает совершенно новый взгляд на природу времени. Согласно этой гипотезе, время не является одномерным потоком, а обладает тремя независимыми направлениями.

Пространство же в этой модели играет второстепенную роль, выступая лишь как производная характеристика, зависящая от более сложной структуры времени. Один из авторов исследования отметил, что три измерения времени можно сравнить с холстом, на котором разворачивается вся картина мироздания, тогда как пространство больше похоже на изображение, нанесенное на этот холст.

Эта теория переворачивает привычные представления о материи и энергии. Если раньше считалось, что они существуют в пространстве-времени, то теперь предполагается, что все частицы, поля и даже сама энергия возникают как проявления изменений в трехмерной структуре времени. Исследователь подчеркнул, что его работа превращает эту идею из чисто математической концепции в теорию, которую можно проверить экспериментально, используя различные подходы.

Это открытие может стать настоящей революцией в физике, заставляя пересмотреть основы нашего понимания Вселенной.

Оно поднимает множество вопросов: как такая модель повлияет на изучение черных дыр, гравитации или даже происхождения космоса? И главное — готовы ли мы принять столь радикальное изменение в восприятии реальности?

Уточнения

Трёхме́рное простра́нство — геометрическая модель материального мира.

