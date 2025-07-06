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Тайная сеть галактики: обнаружены невидимые пути во Вселенной

Астрономы нашли межзвёздные коридоры, связывающие Солнечную систему с галактикой
3:42
Наука

Впервые в истории астрономы зафиксировали невидимую паутину путей, соединяющих Солнечную систему с отдалёнными уголками галактики. Это не научная фантастика, а результат реального прорыва — ученые обнаружили в космосе сеть межзвездных коридоров, по которым перемещаются материя, энергия и даже магнитные поля.

Человек смотрит на звёзды
Фото: Pexels by Thirdman, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Человек смотрит на звёзды

Космос не пуст: он весь в нитях

Открытие стало возможным благодаря данным рентгеновской обсерватории, регистрирующей излучение в нашей галактике. Исследователи зафиксировали нитевидные структуры из раскалённой плазмы, образующие сложную систему каналов. Эти коридоры — результат древних взрывов сверхновых звёзд, выбрасывавших потоки ионизированных частиц в межзвёздное пространство.

Путь плазмы, полей и частиц

Со временем облака плазмы расширялись, сталкивались, сливались — так и возникла впечатляющая космическая сеть. Эти структуры не просто соединяют области галактики — они передают магнитные поля, ускоряют космические лучи и влияют на рождение новых звёзд.

Типы туннелей: не всё одинаково

Учёные классифицировали межзвёздные коридоры по их происхождению:

  • Главные магистрали — горячие, длинные, сформированы мощными сверхновыми.

  • Побочные пути — уже и холоднее, появляются при столкновении плазменных пузырей.

  • Магнитные нити — закручены в спирали и светятся по-своему, они связаны с галактическими магнитными полями.

Космические дороги будущего

Интересно, что по теоретическим расчётам эти туннели могут облегчить движение частиц и даже межзвёздных аппаратов. Представьте: космические зонды, движущиеся вдоль «ветра», вместо того чтобы пробивать вакуум в лоб. Чтобы разобраться, как использовать эти структуры, планируются новые космические миссии и усовершенствованные телескопы.

Вселенная снова удивила

Это открытие меняет представление о межзвездной среде: вместо пустого вакуума — взаимосвязанная, динамичная сеть, формирующая галактический рельеф. Эти коридоры могут быть ключом к пониманию эволюции галактик и даже возникновения жизни.

Уточнения

Млечный Путь — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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