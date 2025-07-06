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Смертельный сюрприз из глубин Земли: новые данные ужаснули специалистов

Супервулканы оказались опаснее, чем считалось
3:34
Наука

Недавние научные открытия переворачивают представления о том, как быстро могут пробуждаться супервулканы, угрожая человечеству катастрофическими последствиями.

Извержение вулкана
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Извержение вулкана

Эти гиганты, скрытые под земной поверхностью, способны активизироваться в считанные дни, что делает их одной из самых серьезных опасностей для нашей планеты.

Исследования, проведенные в университетах Флоренции и Ливерпуля, показали, что извержения таких вулканов, как Стромболи, могут происходить гораздо стремительнее, чем предполагалось ранее.

Ученые применили новейшие методы анализа, изучив минералогический состав и химические особенности материалов, выброшенных во время извержений Стромболи в 2019 году. Благодаря моделированию процессов, происходящих в магматических системах на глубине, удалось установить, что извержения могут начинаться практически внезапно, а не растягиваться на века, как считалось раньше.

Эти данные стали настоящим прорывом в изучении вулканических систем. Исследователи выяснили, что выбросы магмы из глубинных слоев могут служить скрытым сигналом надвигающейся катастрофы. Это открытие усложняет прогнозирование, так как признаки надвигающегося извержения могут быть почти незаметными, что ставит под угрозу своевременную подготовку к возможным бедствиям.

Для сравнения ученые обратились к истории супервулкана Тоба, извержение которого около 74 тысяч лет назад кардинально изменило климат на планете. Используя метод датирования цирконами, специалисты смогли определить, сколько времени потребовалось магматической системе для накопления давления перед взрывом. Эти данные помогают понять, как подобные события могут развиваться в будущем, и подчеркивают важность изучения таких природных явлений для предотвращения глобальных последствий.

Супервулканы представляют угрозу из-за своей способности выбрасывать в атмосферу колоссальные объемы пепла, газов и других материалов. Такие извержения могут привести к резкому похолоданию, блокировке солнечного света и нарушению климатических условий на всей планете.

Последствия могут быть катастрофическими: от уничтожения урожаев до массового вымирания видов и масштабных экологических изменений. Эти риски подчеркивают необходимость постоянного наблюдения за активными вулканическими зонами и углубленного изучения их поведения.

Открытия также поднимают сложные вопросы о том, стоит ли человечеству вмешиваться в природные процессы, чтобы предотвратить извержения. Один из исследователей отметил, что бездействие может привести к катастрофе, но и попытки вмешательства чреваты непредсказуемыми последствиями. Этот вопрос вызывает ожесточенные споры, в которых переплетаются научные, этические и политические аспекты. По мнению ученых, ключевым шагом является углубление знаний о механизмах работы супервулканов, чтобы не оказаться неподготовленными перед лицом их пробуждения.

Исследования продолжаются, и каждый новый факт о поведении этих природных гигантов заставляет человечество задуматься о своей уязвимости. Остается открытым вопрос: сможем ли мы разработать эффективные стратегии защиты от таких угроз или природа вновь напомнит нам о своей неукротимой силе.

Уточнения

Супервулкан — вулкан, извержение которого может спровоцировать изменение климата на планете (8 баллов по VEI).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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