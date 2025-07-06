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Глубоководный секрет: океан спасает мир от смерти

Крошечные существа защищают нас от катастрофы
5:42
Наука

Микроскопические обитатели океанов, о которых мало кто знает, играют огромную роль в спасении нашей планеты от климатической катастрофы. Эти крошечные существа, часто используемые как пища для аквариумных рыб, совершают удивительные путешествия, помогая сдерживать глобальное потепление.

Медуза
Фото: commons.wikimedia.org by Ainsley Ashby-Snyder, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Медуза

Речь идет о зоопланктоне — незаметных героях подводного мира. Весной они активно питаются, накапливая запасы жира, а затем погружаются на глубину сотен метров в антарктических водах, где расходуют накопленную энергию.

Исследования показывают, что благодаря этому процессу в океане удерживается объем углерода, сравнимый с выбросами, которые производят около 55 миллионов автомобилей с бензиновыми двигателями ежегодно. Это помогает замедлить нагрев атмосферы Земли.

Результаты научных изысканий оказались неожиданными даже для самих исследователей. Однако, несмотря на открытие их важной роли, будущее зоопланктона находится под угрозой. Ученые уже давно наблюдают за ежегодными перемещениями этих существ в Южном океане, изучая их влияние на климатические изменения.

Ведущий автор исследования из Китайской академии наук отметил, что полученные данные заставляют пересмотреть представления о том, сколько углерода может храниться в антарктических водах. Его коллега из Британской антарктической службы подчеркнула, что зоопланктон заслуживает признания за свой необычный образ жизни, назвав их настоящими героями, которые остаются в тени.

В отличие от известных обитателей Антарктики, таких как пингвины или киты, зоопланктон редко привлекает внимание. Большинство людей, если и слышали о нем, то лишь как о корме для рыб, доступном в интернет-магазинах.

Однако их жизненный цикл поражает воображение. Например, веслоногие рачки, родственники крабов и омаров, имеют размер всего от 1 до 10 мм и большую часть времени проводят в состоянии покоя на глубинах от 500 метров до 2 километров. Под микроскопом можно разглядеть их жировые запасы, которые скапливаются в виде прослоек в теле и пузырьков в голове.

Без этих крошечных существ температура на нашей планете была бы значительно выше.

Океаны поглощают около 90% избыточного тепла, вызванного сжиганием ископаемого топлива, причем 40% этого объема приходится на Южный океан, и зоопланктон играет в этом ключевую роль. На изучение механизмов накопления углерода этими организмами ежегодно выделяются огромные средства.

Ранее было известно, что зоопланктон способствует удержанию углерода благодаря ежедневному процессу, при котором их отходы, богатые углеродом, оседают на дно океана. Однако масштабы их вклада во время сезонных миграций в Антарктике до недавнего времени оставались неизученными.

В центре внимания последних исследований оказались веслоногие рачки, а также другие виды зоопланктона, такие как криль и сальпы. Эти существа питаются фитопланктоном, который преобразует углекислый газ в органическое вещество через фотосинтез.

В организме зоопланктона эта пища превращается в жир, который, по словам одного из ученых, можно сравнить с аккумулятором энергии. Зимой, находясь на глубине, они постепенно расходуют этот запас, выделяя углекислый газ. Благодаря особенностям океанических течений, этот углерод остается на глубине десятилетиями, а иногда и веками, не влияя на нагрев атмосферы.

По подсчетам исследователей, ежегодно в результате таких миграций на глубину не менее 500 метров переносится около 65 миллионов тонн углерода. Основной вклад вносят веслоногие рачки, за ними следуют криль и сальпы. Этот объем сопоставим с выбросами, которые производят 55 миллионов дизельных автомобилей в год.

Для оценки масштабов этого процесса ученые проанализировали данные, собранные с 1920-х годов.

Однако исследования продолжаются, и специалисты стремятся глубже понять механизмы миграции. Например, в начале этого года группа ученых провела два месяца на борту исследовательского судна у берегов Южных Оркнейских островов и Южной Георгии.

С помощью специальных сетей они вылавливали зоопланктон, изучая его в условиях, максимально приближенных к естественным. Один из участников экспедиции рассказал, что работа велась в темноте при красном освещении, чтобы не потревожить животных, а в лабораториях поддерживалась температура всего 3-4 °C, что требовало использования специальной защитной одежды.

Тем не менее, будущее зоопланктона находится под угрозой из-за потепления океанических вод и коммерческого вылова криля.

По данным ООН, в 2020 году было добыто почти полмиллиона тонн криля, что разрешено международными законами, но вызывает протесты экологов. Изменение климата, разрушение океанических слоев и экстремальные погодные явления также угрожают этим существам, что может привести к сокращению их численности и уменьшению объемов углерода, удерживаемого в глубинах океана.

Уточнения

Ю́жный океа́н — наименование совокупности южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающих Антарктиду и нередко выделяемых как пятый океан, не имеющий, однако, чётко очерченной островами и континентами северной границы.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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