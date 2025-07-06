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Подвальный гений станет богаче Маска: революция начинается

Домашний компьютер создаст триллионное состояние
3:49
Наука

Искусственный интеллект (ИИ) способен породить невиданное богатство, превосходящее всё, что когда-либо создавал человек, считает известный миллиардер и инвестор Марк Кубан.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственный интеллект

Он уверен, что именно эта технология приведёт к появлению первого в мире триллионера, причём это может быть не крупный бизнесмен, а обычный человек, работающий в скромных условиях, например, в подвале своего дома.

По мнению Кубана, ключ к такому успеху кроется в использовании ИИ способами, которые пока ещё не были открыты. В беседе на подкасте "High Performance" он отметил, что потенциал ИИ остаётся во многом нераскрытым, и самые удивительные его возможности ещё предстоит увидеть. Он подчеркнул, что будущий триллионер может быть тем, кто сумеет найти неожиданное применение этой технологии.

На сегодняшний день ИИ уже активно используется для автоматизации повседневных задач, таких как создание графиков, составление списков дел или помощь в сложных переговорах. В бизнесе технологии ИИ также находят всё большее применение. Например, генеральный директор сети ресторанов Chipotle сообщил, что внедрение ИИ позволило сократить время работы рекрутеров компании на 75%.

Кубан считает, что это лишь начало пути, сравнивая развитие ИИ с эволюцией компьютеров и интернета. Он напомнил, как в прошлом люди недооценивали значимость новых технологий, задаваясь вопросами о необходимости интернета или смартфонов, а спустя годы уже не могли представить без них свою жизнь.

По его мнению, через несколько лет ИИ станет таким же незаменимым инструментом, а те, кто сумеет вовремя освоить его возможности, смогут заработать огромные состояния.

При этом Кубан уточнил, что речь не идёт о сценариях с появлением сверхумных роботов или угрозах, подобных тем, что описаны в фантастических фильмах. Он подчеркнул, что ИИ будет направлен на улучшение качества жизни, а не на создание апокалиптических ситуаций.

Однако развитие ИИ сопровождается и серьёзными вызовами. Технологические компании, такие как Shopify и Fiverr, активно призывают своих сотрудников осваивать навыки работы с ИИ, в то время как Duolingo постепенно отказывается от услуг внешних подрядчиков, заменяя их автоматизированными решениями. Кроме того, всё чаще фиксируются случаи использования ИИ для мошенничества, кибератак и распространения ложной информации.

Ещё одной проблемой является экологический след ИИ. Например, обучение модели, подобной GPT-3 от OpenAI, требует огромных энергозатрат — около 1287 мегаватт-часов электроэнергии, что эквивалентно годовому потреблению примерно 120 американских домохозяйств. Также для работы дата-центров, поддерживающих ИИ, необходимо значительное количество воды.

Несмотря на эти риски, Кубан призывает всех хотя бы попробовать познакомиться с ИИ. Он посоветовал скачать такие инструменты, как Gemini от Google или ChatGPT, и начать задавать им вопросы на любые темы. При этом он подчеркнул, что не стоит слепо доверять полученным ответам, а в случае несогласия с информацией — указывать ИИ на ошибки, что поможет улучшить его работу и устранить возможные отклонения.

Кубан также отметил, что важно понимать природу ИИ: он не обладает настоящим интеллектом, а лишь обрабатывает и структурирует информацию, делая её доступной и понятной для людей.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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