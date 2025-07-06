152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку

Наша планета готовится к космическому манёвру

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Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Земля

В 2025 году это событие произойдёт в четверг, 3 июля, однако его нельзя наблюдать невооружённым глазом, несмотря на то, что оно отмечено в большинстве астрономических календарей.

Афелий — это астрономический термин, обозначающий момент, когда Земля достигает наиболее удалённой точки от своей звезды. Это понятие применимо не только к нашей планете, но и к другим небесным телам, например, кометам.

В этот день расстояние между Землёй и Солнцем достигает своего пика. По данным Лаборатории пространственно-временного анализа Парижской обсерватории, 3 июля 2025 года в 21:54:43 по французскому времени это расстояние составит 152 087 737 километров, что эквивалентно примерно 1,02 астрономической единицы (одна астрономическая единица равна около 150 миллионам километров).

Противоположным афелию явлением является перигелий — точка, в которой Земля находится ближе всего к Солнцу. В последний раз наша планета проходила через перигелий 4 января 2024 года.

Дата афелия не является фиксированной и может варьироваться. Как поясняют специалисты Парижской обсерватории, в период с 2019 по 2030 годы день афелия смещается с 3 на 6 июля. Например, в 2026 году это событие произойдёт уже 6 июля. Такие изменения связаны с несколькими факторами, включая движение Земли вокруг общего центра тяжести с Луной (барицентра), а также фазой Луны и её положением относительно перигея или апогея.

Афелий также имеет интересную связь с временами года. Парижская обсерватория отмечает, что продолжительность сезонов на Земле неравномерна, что можно легко увидеть, взглянув на календарь.

Если бы позиции перигелия и афелия оставались неизменными, длительность сезонов была бы постоянной. Однако орбитальная скорость системы Земля-Луна вокруг Солнца неравномерна: в перигелии она достигает максимума, а в афелии — минимума. В результате, как указывает обсерватория, в начале января, когда Земля проходит через перигелий, её движение по орбите наиболее быстрое, что делает зиму в северном полушарии самым коротким сезоном. Напротив, в начале июля, в период афелия, скорость движения минимальна, что приводит к тому, что лето становится самым продолжительным сезоном.

Эти особенности подчёркивают, что времена года зависят не от расстояния между Землёй и Солнцем, а от других факторов, таких как наклон оси вращения планеты. Интересно, что в северном полушарии зима приходится на период, когда Земля ближе всего к Солнцу, а лето — когда она наиболее удалена от звезды.

Это астрономическое явление, хоть и незаметное для обычного наблюдателя, напоминает нам о сложной механике движения нашей планеты и её месте в Солнечной системе, открывая новые грани понимания космоса.

Уточнения

Афе́лий — наиболее удалённая от Солнца точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы.

