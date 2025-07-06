Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ринго Старр вмешался в сценарий грандиозной киноэпопеи The Beatles
Огородникам рассказали, как защитить капусту в июле без вреда для урожая
Кошки повторяют детский ритуал: зачем они мнут людей лапами?
Оптимальный отдых между подходами — по науке
Почему туристы разочарованы отдыхом в Абхазии? Шокирующий опыт россиянина
Как избежать ошибок на старте: секреты успеха в силовых тренировках
Почему водитель должен открывать дверь правой рукой — объяснение специалистов
Не такой полезный, как казалось: кому нельзя есть творог?
Гид по дачным туалетам: варианты, устройство и правила размещения

Метеорит, который преодолел 225 миллионов километров: уникальный лот на аукционе в Нью-Йорке

Космический гигант упал в Сахару: находка оценена в миллионы
2:24
Наука

На аукционе в Нью-Йорке вскоре будет продан крупнейший в мире метеорит марсианского происхождения, который, по прогнозам, может принести до 4 миллионов долларов, что эквивалентно примерно 1,3 миллиарда форинтов.

Марс
Фото: Designed by Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марс

Как сообщает BBC, этот метеорит уже претендует на звание самого дорогого из когда-либо проданных объектов подобного рода, обойдя даже знаменитый метеорит Руркеве.

Метеорит, получивший обозначение NWA 16788, представляет собой фрагмент марсианской породы, который, предположительно, откололся от поверхности Красной планеты в результате столкновения с астероидом. После этого он преодолел около 225 миллионов километров в космосе, прежде чем упасть на Землю. Этот крупный объект весом почти 25 килограммов был обнаружен в ноябре 2023 года в пустыне Сахара на территории Нигера.

Такие находки, как NWA 16788, считаются чрезвычайно редкими, поскольку лишь малая доля всех метеоритов, достигающих Земли, имеет марсианское происхождение. Более того, этот метеорит выделяется своими размерами: второй по величине марсианский метеорит уступает ему примерно на 70%.

Аукционный дом в Нью-Йорке, где метеорит будет выставлен на торги 16 июля, оценивает его стартовую стоимость в 1,6 миллиона долларов. Камень отличается характерным красновато-коричневым оттенком, типичным для марсианской поверхности, а около пятой части его состава занимает маскилит — стекловидное вещество, образовавшееся в результате мощного удара.

Большинство космических объектов, входящих в атмосферу Земли, сгорают или разрушаются до столкновения с поверхностью, что делает подобные метеориты особенно ценными. Лишь в редких случаях такие падения привлекают внимание общественности, становясь предметом обсуждений и исследований.

Этот аукцион не только подчёркивает научную и историческую ценность метеорита, но и вызывает вопросы о том, как человечество оценивает и сохраняет следы других миров, которые могут рассказать нам о происхождении нашей Солнечной системы.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Красота и стиль
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба Аудио 
Рецепт жареных кабачков с сухарями и чесноком
Еда и рецепты
Рецепт жареных кабачков с сухарями и чесноком Аудио 
Китай замедлил вращение Земли
Наука и техника
Китай замедлил вращение Земли Аудио 
Популярное
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое

Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.

Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься
Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Как жарить кабачки: один секрет для идеального результата, о котором вы не догадывались
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Не выбрасывайте старые полотенца — вот как они пригодятся в ванной
Не выбрасывайте старые полотенца — вот как они пригодятся в ванной
Последние материалы
Ринго Старр вмешался в сценарий грандиозной киноэпопеи The Beatles
Огородникам рассказали, как защитить капусту в июле без вреда для урожая
Кошки повторяют детский ритуал: зачем они мнут людей лапами?
Оптимальный отдых между подходами — по науке
Почему туристы разочарованы отдыхом в Абхазии? Шокирующий опыт россиянина
Как избежать ошибок на старте: секреты успеха в силовых тренировках
Почему водитель должен открывать дверь правой рукой — объяснение специалистов
Не такой полезный, как казалось: кому нельзя есть творог?
Гид по дачным туалетам: варианты, устройство и правила размещения
Космический гигант упал в Сахару: находка оценена в миллионы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.