Метеорит, который преодолел 225 миллионов километров: уникальный лот на аукционе в Нью-Йорке

Космический гигант упал в Сахару: находка оценена в миллионы

2:24 Your browser does not support the audio element. Наука

На аукционе в Нью-Йорке вскоре будет продан крупнейший в мире метеорит марсианского происхождения, который, по прогнозам, может принести до 4 миллионов долларов, что эквивалентно примерно 1,3 миллиарда форинтов.

Фото: Designed by Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марс

Как сообщает BBC, этот метеорит уже претендует на звание самого дорогого из когда-либо проданных объектов подобного рода, обойдя даже знаменитый метеорит Руркеве.

Метеорит, получивший обозначение NWA 16788, представляет собой фрагмент марсианской породы, который, предположительно, откололся от поверхности Красной планеты в результате столкновения с астероидом. После этого он преодолел около 225 миллионов километров в космосе, прежде чем упасть на Землю. Этот крупный объект весом почти 25 килограммов был обнаружен в ноябре 2023 года в пустыне Сахара на территории Нигера.

Такие находки, как NWA 16788, считаются чрезвычайно редкими, поскольку лишь малая доля всех метеоритов, достигающих Земли, имеет марсианское происхождение. Более того, этот метеорит выделяется своими размерами: второй по величине марсианский метеорит уступает ему примерно на 70%.

Аукционный дом в Нью-Йорке, где метеорит будет выставлен на торги 16 июля, оценивает его стартовую стоимость в 1,6 миллиона долларов. Камень отличается характерным красновато-коричневым оттенком, типичным для марсианской поверхности, а около пятой части его состава занимает маскилит — стекловидное вещество, образовавшееся в результате мощного удара.

Большинство космических объектов, входящих в атмосферу Земли, сгорают или разрушаются до столкновения с поверхностью, что делает подобные метеориты особенно ценными. Лишь в редких случаях такие падения привлекают внимание общественности, становясь предметом обсуждений и исследований.

Этот аукцион не только подчёркивает научную и историческую ценность метеорита, но и вызывает вопросы о том, как человечество оценивает и сохраняет следы других миров, которые могут рассказать нам о происхождении нашей Солнечной системы.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

