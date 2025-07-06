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Реальность дала трещину: открытие перевернуло законы физики

Ученые открыли неведомую нить времени и готовы назвать последствия
1:59
Наука

Концепция, которая долгое время считалась лишь математической абстракцией, теперь обрела физическое измерение благодаря новому исследованию, проведённому учёными из Мэрилендского университета.

Время
Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Время

Речь идёт о так называемом "мнимом времени" — понятии, которое может показаться странным для нашего привычного восприятия, но играет важную роль в квантовой теории и математике.

"Мнимое время" не имеет ничего общего с фантазиями, такими как сказочные персонажи. В научном контексте это отрезок времени, который можно умножить на квадратный корень из -1, известный как мнимое число i. Хотя в повседневной жизни мы не сталкиваемся с подобными величинами, они находят широкое применение в расчётах, связанных с квантовой физикой и космологией, помогая описывать сложные взаимодействия излучения с различными материалами.

Исследователи из Мэрилендского университета смогли не только теоретически обосновать существование "мнимого времени", но и измерить его в лабораторных условиях. В ходе экспериментов они изучили, как микроволновое излучение взаимодействует с мнимой временной задержкой. Результаты этого исследования, опубликованные в журнале Physical Review Letters, открывают новые перспективы для науки и технологий.

Эти открытия могут существенно повлиять на разработку устройств, предназначенных для считывания и хранения данных, сделав их более эффективными. Кроме того, они помогают глубже понять процессы искажения информации, происходящие при прохождении света через различные материалы.

Хотя идея "мнимого времени" может показаться далёкой от реальности, её практическое измерение демонстрирует, как абстрактные математические концепции способны находить применение в реальном мире, открывая новые горизонты для технологий и фундаментальной науки.

Уточнения

Хроно́н — гипотетический квант времени, неделимая единица времени, используемая в теории, которая принимает его разрыв.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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