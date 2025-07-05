Жизнь в экстремальных условиях: кто обитает подо льдом Антарктиды

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха смогли проникнуть в ранее недоступный мир под ледяным покровом Антарктиды.
Под руководством Хью Хоргана команда пробурила скважину глубиной 500 метров в материковую часть Антарктиды и совершила поразительное открытие.
"Достигнув дна скважины, мы обнаружили воду, где наши камеры зафиксировали скопление организмов, напоминающих омаров, в 640 километрах от открытого океана", — заявил Хорган.
Эта неожиданная встреча с живыми существами в столь экстремальной среде ставит новые вопросы о биоразнообразии изолированных экосистем. Однако, основной интерес исследователей был сосредоточен на воде, находящейся под толщей льда Антарктиды, считающейся крупнейшей пустыней мира.
Науке уже известно о существовании воды под антарктическим льдом. С помощью спутниковых данных было обнаружено несколько сотен подледниковых озер в Восточной и Западной Антарктиде, образованных теплом земных недр. Однако, непосредственное исследование было невозможным. Исследовательская группа использовала специальное оборудование для анализа различных параметров воды, включая температуру, соленость и концентрацию донных отложений.
В пресс-релизе ученые подчеркивают, что потоки подледниковых вод не представляют собой бурные реки. ETH Zurich описывает это явление как "относительно спокойную водную поверхность в бассейне", состоящую в основном из морской воды с небольшим содержанием пресной.
"Объем воды оказался значительно меньше, чем предсказывали существующие модели", — пояснил Хорган. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.
Еще одно важное открытие, сделанное исследователями, касается динамики движения воды. Измерения показали значительные временные колебания.
"Мы полагаем, что вода поступает из подледниковых озер, расположенных выше по течению, — объясняет Хорган. — Эти озера проходят циклы наполнения и опорожнения. Когда происходит сброс воды, поток устремляется к морю".
Вероятно, эти наводнения повторяются с десятилетним периодом — явление, ранее не зафиксированное в подобной форме. Полученные данные имеют важное значение для понимания динамики льда и могут привести к созданию более точных климатических моделей.
Ледниковые шельфы Антарктиды служат естественным барьером, препятствующим движению ледяных потоков с материка в океан, где ледяные шапки могли бы растаять.
"Подледниковые водные потоки играют ключевую роль в таянии шельфового льда, — подчеркивает Хорган. — Таким образом, наши результаты необходимы для разработки новых моделей, описывающих таяние шельфового льда и более точного прогнозирования повышения уровня моря".
Ома́ры (лат. Nephropidae) — семейство крупных морских десятиногих ракообразных.
Гиены – зловонные хищники, вызывающие страх и удивление. Исследуем их удивительное поведение, матриархат и охотничьи стратегии. Неожиданная правда за легендами.