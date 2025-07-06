45 тонн истории раскрыли тайну: что американцы спрятали полвека назад

Гигантская капсула времени шокировала археологов своим содержимым

2:40 Your browser does not support the audio element. Наука

В небольшом городке Сьюард, расположенном в штате Небраска, США, произошло событие, которое привлекло внимание любителей истории и загадок прошлого.

Фото: unsplash.com by Austin Ban, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пыль на руках

Здесь была вскрыта гигантская капсула времени, которую многие считают самой большой в мире, несмотря на то, что Книга рекордов Гиннесса больше не признаёт её таковой. Вес этого сооружения достигает 45 тонн, и оно хранит в себе уникальные свидетельства жизни 1970-х годов.

Капсула была создана в 1975 году местным предпринимателем Гарольдом Китом Давидссоном, который стремился сохранить для будущих поколений, в частности для своих внуков, атмосферу и привычки той эпохи. Внутри, как ожидается, находятся более 5000 предметов, отражающих дух времени, включая автомобиль Chevrolet Vega, мотоцикл, одежду и рукописные документы. Торжественное вскрытие капсулы состоялось 4 июля, спустя ровно 50 лет после её закладки.

История этой капсулы не обошлась без споров. В 1977 году Книга рекордов Гиннесса официально признала её крупнейшей в мире, однако это решение оспаривалось Университетом Оглторпа в Атланте, который утверждал, что их "Склеп цивилизации", созданный в 1940 году, заслуживает этого звания. В результате комитет Гиннесса принял решение вообще исключить категорию "капсулы времени" из своих записей, хотя позже она была восстановлена, и первенство перешло к капсуле 2000 года, расположенной в Великобритании.

Не согласившись с таким поворотом событий, Давидссон через десять лет решил усилить свой проект, возведя поверх оригинальной капсулы бетонную пирамиду весом четыре тонны, внутри которой был спрятан ещё один автомобиль.

Эта пирамида, которую можно увидеть на картах Google, была вскрыта в 2024 году после шести часов работы. Внутри обнаружили изрядно пострадавший от времени автомобиль Toyota Corolla, а также письма и фрески, созданные жителями Сьюарда.

Для доступа к основной капсуле, находящейся под пирамидой, потребуется специальное оборудование, так как её содержимое остаётся пока недоступным. Ожидается, что предметы, спрятанные внутри, позволят заглянуть в повседневную жизнь людей 1970-х годов, предоставив уникальную возможность понять, как жил и о чём мечтал человек, решивший оставить свой след в истории.

Уточнения

Небра́ска — штат в западной части группы Центрально-Северных штатов США.

