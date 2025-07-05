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Пластиковая утварь на кухне: 5 шагов, чтобы защитить здоровье вашей семьи

Микропластик на кухне: как снизить риски пластикового загрязнения
2:28
Наука

Пластиковые контейнеры и посуда — привычная часть кухни, но они могут оказывать влияние на здоровье.

Контейнеры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Контейнеры

Пластмассы не являются однородным материалом, а состоят из различных полимеров с уникальными химическими составами и добавками, такими как красители и пластификаторы. Взаимодействие этих пластмасс с окружающей средой может увеличивать риски для здоровья.

Исследователи из Университета Рочестера Катрина Корфмахер и Джейн ван Дис изучают, как пластик влияет на здоровье человека. Контакт с пластиком часто происходит на кухне. Например, черные пластиковые лопатки могут содержать вредные вещества из переработанных отходов, а разделочные доски оставляют крошечные фрагменты, которые можно случайно проглотить. При нагревании в микроволновке из пластиковых контейнеров могут выделяться химикаты.

Черный пластик, используемый для кухонной утвари и игрушек, часто производится из переработанных электронных отходов, содержащих опасные химические вещества, такие как бромированные антипирены. Это может привести к различным проблемам со здоровьем, включая рак и бесплодие. В одном исследовании антипирены были обнаружены в 85% протестированных товаров.

В грудном молоке также нашли антипирены, дети могут подвергаться воздействию через загрязненную пищу и игрушки.

Микропластик — частицы меньше 5 мм, образующиеся из крупных пластиковых отходов. Они попадают в окружающую среду через стоки и могут быть обнаружены даже в воздухе. Микропластик может оседать в легких или попадать в кровь, и его долгосрочное влияние на здоровье человека до сих пор остается неизученным, пишет medicalxpress.

Способы, которые снижают попадание микропластика в организм

1. Выбирайте посуду из дерева или нержавеющей стали — это безопаснее, чем пластик.
2. Не разогревайте еду в пластиковых контейнерах в микроволновке — лучше использовать керамические или стеклянные.
3. Мойте руки и протирай поверхности после контакта с пластиковой упаковкой, чтобы избежать загрязнения.
4. Не позволяйте маленьким детям грызть пластиковые игрушки — лучше выбрать что-то натуральное и безопасное.

Уточнения

Антипирен (от греч. anti- — приставка, означающая противопоставление, и греч. руr — огонь) — компонент, добавляемый в материалы органического происхождения с целью обеспечения огнезащиты.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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