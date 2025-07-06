Исцеление неизлечимого: медицина перешла границу возможного

Ученые совершили прорыв в лечении болезни Паркинсона

4:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование, проведённое на мышах специалистами Стэнфордской медицинской школы, открывает перспективы для лечения болезни Паркинсона.

Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Клетки головного мозга

Учёные обнаружили, что использование мощного ингибитора фермента LRRK2 способно восстановить первичные реснички в клетках мозга, нормализовать передачу сигналов дофамина и значительно увеличить плотность нервных окончаний у животных с генетическими мутациями, вызывающими это заболевание. Эти результаты позволяют предположить, что терапия, направленная на подавление активности данного фермента, может замедлить прогрессирование болезни или даже обратить её вспять.

Исследование показало, что генетическая мутация, приводящая к чрезмерной активности фермента LRRK2, нарушает структуру нейронов, что влечёт за собой сбой в коммуникации между клетками, вырабатывающими дофамин, и полосатым телом — областью мозга, отвечающей за движение, мотивацию и принятие решений. В результате клетки теряют первичные реснички, которые выполняют роль своеобразных антенн, обеспечивающих передачу химических сигналов.

По мнению руководителя исследования, профессора биохимии Стэнфордской медицинской школы, ингибирование фермента LRRK2 может стабилизировать развитие симптомов болезни, если удастся выявить пациентов на ранних стадиях.

Для подавления активности фермента учёные использовали молекулу MLi-2, которая связывается с ферментом и снижает его активность. Исследователи также отметили, что, поскольку гиперактивность LRRK2 может быть вызвана не только генетическими мутациями, подобная терапия потенциально применима и к другим формам болезни Паркинсона, а также к иным нейродегенеративным заболеваниям.

Одним из ключевых аспектов исследования стало изучение сигнального пути Sonic Hedgehog, который играет важную роль в защите нейронов. В здоровом мозге этот сигнал, исходящий от дофаминовых нейронов, стимулирует клетки полосатого тела вырабатывать нейропротекторные факторы, защищающие нейроны от гибели. Однако при гиперактивности LRRK2 этот процесс нарушается, так как клетки теряют способность принимать сигналы из-за утраты первичных ресничек.

Изначально учёные сомневались, что реснички можно восстановить в зрелых нейронах, которые больше не делятся. Однако, вдохновлённые исследованиями циркадных ритмов, где было показано, что неделящиеся клетки способны регенерировать реснички, команда решила провести эксперимент с длительным применением ингибитора.

После трёх месяцев терапии результаты превзошли ожидания: у мышей с мутацией LRRK2 количество клеток с первичными ресничками достигло уровня здоровых животных, восстановилась передача сигналов Sonic Hedgehog, а плотность дофаминовых нервных окончаний увеличилась вдвое, что указывает на начало восстановления повреждённых нейронов.

Профессор выразила мнение, что эти данные дают надежду не только на стабилизацию состояния пациентов, но и на улучшение их здоровья. Она отметила, что первые признаки болезни Паркинсона, такие как потеря обоняния, проблемы с пищеварением и нарушения сна, могут проявляться за 15 лет до появления тремора. Поэтому раннее выявление пациентов с мутацией LRRK2 и начало терапии ингибиторами может стать ключом к успеху.

Следующим этапом работы станет проверка эффективности этого подхода при других формах болезни Паркинсона, не связанных с генетическими мутациями. Исследователи выразили оптимизм по поводу результатов, подчеркнув, что в настоящее время уже проводятся клинические испытания ингибиторов LRRK2, и выразили надежду, что успехи, достигнутые на животных, в будущем подтвердятся и у людей.

Эти открытия не только открывают новые горизонты в лечении болезни Паркинсона, но и подчёркивают важность дальнейших исследований в области нейродегенеративных заболеваний, чтобы дать людям шанс на полноценную жизнь.

Уточнения

Боле́знь Паркинсо́на — медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы.

