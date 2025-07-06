Немые заговорят: подросток совершил революцию в медицине

Юный ученый смог вернуть голос немым людям

В Казахстане появился уникальный проект, который дарит надежду людям, лишившимся возможности говорить из-за тяжёлых заболеваний или травм.

Фото: commons.wikimedia.org by El contenido de Pixabay se pone a su disposición en los siguientes términos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Схема, технологии

Как сообщает издание Azattyq Rýhy, 15-летний школьник из столицы Бекжан Бахыт разработал инновационное устройство под названием VoiceX, которое помогает восстановить голос, используя движения мышц шеи.

Бекжан, ученик 10 класса Назарбаев Интеллектуальной школы, уже не раз становился призёром республиканских и международных олимпиад, а также активно занимается стартапами. Его цель — применять свои знания на благо общества, и проект VoiceX стал ярким примером этого стремления. Устройство предназначено для людей с нарушениями работы гортани или полной потерей голоса, предлагая им шанс вновь общаться с окружающими.

VoiceX управляется через специальное приложение на смартфоне. Для работы устройства необходимо загрузить в программу 10-секундную запись голоса человека, сделанную до утраты способности говорить. Затем, когда устройство надевается на шею, оно улавливает движения мышц при попытке произнести слова и синтезирует речь, воспроизводя её через динамик.

Идея создания VoiceX родилась из личной истории, связанной с семьёй друга Бекжана.

Он рассказал, что брат его друга потерял голос из-за рака гортани, и именно этот случай вдохновил его на разработку устройства, которое могло бы вернуть людям возможность говорить. Бекжан поделился своей задумкой с друзьями — Жанией, Айзере и Аджарой, которые поддержали его инициативу, и вместе они приступили к исследованиям.

По словам Бекжана, хотя в мире уже существуют подобные технологии, большинство из них либо слишком дороги, либо не способны воссоздать индивидуальные особенности голоса. VoiceX же стал первым в Казахстане устройством, которое не только доступно, но и полноценно синтезирует речь, максимально приближённую к естественной. Он подчеркнул, что главная цель проекта — вернуть людям, потерявшим голос, возможность полноценно жить и общаться, не чувствуя себя изолированными от общества.

На данный момент в команде проекта шесть человек, все — десятиклассники. Каждый из них отвечает за свою часть работы. Бекжан рассказал, что устройство было собрано вручную, а процесс его создания потребовал множества испытаний. Команда провела более 300 часов, записывая и анализируя голосовые данные, чтобы добиться максимально естественного звучания. Особое внимание уделялось компактности устройства, удобству его ношения, выбору источника питания и усилителя, а также совершенствованию системы воспроизведения речи.

После успешных испытаний первой версии VoiceX команда приступила к разработке улучшенного варианта. В планах — выпуск небольшой партии устройств, которые будут распространяться через медицинские учреждения и реабилитационные центры. Кроме того, молодые изобретатели рассматривают возможность выхода на международный рынок.

Проект также получил поддержку от партии "AMANAT" в рамках инициативы "Кедергісіз келешек", направленной на развитие инклюзии. Это сотрудничество позволило расширить аудиторию проекта и наладить контакты с потенциальными пользователями.

Бекжан отметил, что технология VoiceX, включая её алгоритмы и конструкцию, защищена авторскими правами.

С раннего возраста Бекжан увлекался наукой и техникой. Уже в шесть лет он интересовался авиационной инженерией и изучал принципы создания самолётов. Позже его внимание переключилось на электронику, робототехнику и искусственный интеллект, что привело к созданию множества прототипов.

Сегодня он активно участвует в международных конкурсах, стартапах и изучает научные публикации, чтобы продолжать развивать свои идеи.

Уточнения

Афония — полное отсутствие голоса.

