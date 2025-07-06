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Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу

Китай замедлил вращение Земли
2:42
Наука

Грандиозная плотина Три ущелья, расположенная в Китае, не только изменила энергетический ландшафт страны, но и оказала неожиданное воздействие на нашу планету.

плотина Три ущелья
Фото: wikipedia is licensed under Free More info
плотина Три ущелья

Как сообщили в НАСА, этот инженерный шедевр, построенный в 2012 году в провинции Хубэй, замедлил вращение Земли, что подтверждается результатами исследований, проведённых специалистами агентства.

По данным геофизика из Центра космических полётов имени Годдарда, плотина вызвала незначительное, но измеримое изменение в движении планеты. В частности, продолжительность дня увеличилась на 0,06 микросекунды, а земная ось сместилась примерно на 2 сантиметра. Это стало возможным благодаря огромному водохранилищу, которое вмещает 42 миллиарда тонн воды на высоте 175 метров над уровнем моря, создавая колоссальную массу и давление.

Плотина Три ущелья, перекрывающая реку Янцзы, считается крупнейшей гидроэлектростанцией в мире, вырабатывая в 11 раз больше энергии, чем, например, американская плотина Гувера. Её длина превышает два километра, а высота достигает 182 метров.

Для строительства этого гиганта потребовалось более полумиллиона тонн стали, а 34 мощных генератора обеспечивают электроэнергией значительную часть Китая. Кроме того, сооружение играет важную роль в защите крупных городов, таких как Ухань, Нанкин и Шанхай, от наводнений, контролируя третью по длине реку в мире.

Исследователи из НАСА отметили, что подобные открытия подчёркивают, насколько масштабные проекты человечества способны влиять на природные процессы. Первые предположения о воздействии плотины на вращение Земли появились ещё в 2005 году, когда специалисты изучали последствия разрушительного цунами в Индийском океане 2004 года. Тогда стало ясно, что перемещение огромных масс воды и суши может оказывать влияние на динамику планеты.

История этого проекта уходит корнями в начало XX века, когда первый президент Китайской Республики Сунь Ятсен предложил идею строительства плотины для борьбы с наводнениями и обеспечения страны электроэнергией.

Сегодня Три ущелья не только воплощают инженерный прогресс, но и заставляют задуматься о том, как крупные инфраструктурные проекты могут менять окружающий мир, включая геофизические и климатические процессы.

Уточнения

Янцзы́ — самая длинная и многоводная река Евразии, третья в мире по полноводности и четвёртая в мире по длине.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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