Мы живём в прошлом: шокирующая правда о работе мозга

Ученые заявили, что наш мозг живет в прошлом

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Попробуйте включить камеру на своём устройстве и начать запись видео, глядя при этом через экран. Вы заметите, что это не так просто, как кажется.

Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мозг

Этот простой эксперимент наглядно демонстрирует, насколько интенсивно наш мозг обрабатывает поток информации, поступающий от глаз, не вызывая при этом дискомфорта, головокружения или тошноты.

Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, раскрывает удивительные особенности работы человеческого восприятия. Учёные из университетов Абердина и Калифорнии утверждают, что наш мозг фактически живёт с задержкой в 15 секунд, то есть мы никогда не воспринимаем окружающий мир в реальном времени.

По мнению исследователей, такой механизм позволяет мозгу упорядочивать хаотичный поток данных, создавая для нас иллюзию стабильной и непрерывной картины реальности.

Вместо того чтобы обрабатывать каждую отдельную зрительную картинку, мозг, как поясняют учёные, формирует восприятие, основываясь на усреднённом образе того, что мы видели за последние 15 секунд. Чтобы доказать это, исследователи провели эксперимент, в котором участники смотрели видеоролик, где лицо человека постепенно старело в течение 30 секунд. После просмотра испытуемых попросили указать возраст человека на последнем кадре. Большинство участников назвали возраст, который соответствовал моменту примерно за 15 секунд до конца видео, что подтверждает теорию о временной задержке восприятия.

Эти открытия не только переворачивают наше представление о том, как мы видим мир, но и поднимают вопросы о том, насколько реально то, что мы считаем реальностью. Возможно, знаменитый "Код Да Винчи", о котором так много говорили на протяжении веков, оказался лишь частью этой иллюзии, созданной нашим мозгом.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

