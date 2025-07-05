Он всплыл, как знак: трезубец, который может быть связан с древним богом, найден в Турции

Обычная рыбалка превратилась в археологическую сенсацию: в озере Изник на северо-западе Турции был обнаружен таинственный трезубец. Его уже называют одним из самых символичных открытий последних лет — и не зря.
Рыбак Осман Эрим из посёлка Гельлюдже, вышел с друзьями на озеро Изник за уловом. Никто из них не ожидал, что вместо рыбы они "поймают" возможное воплощение древнего божества.
"Мы забросили сети, и среди водорослей обнаружили что-то похожее на копьё. Я сразу понял: это может быть что-то важное. Отнёс в музей — пусть специалисты решают", — рассказал рыбак.
Объект находился на глубине около 20 метров. На вид — простое трёхзубое орудие, но его символика и контекст — куда глубже.
Эксперты музея города Изник уже изучают находку. По их оценке, трезубец может относиться к периоду Римской империи и быть связанным с религиозными ритуалами в честь Посейдона — греческого бога морей, способного вызывать штормы и землетрясения.
Рядом с местом находки нет жилых построек или современных объектов, зато поблизости — античные руины. Всё указывает на то, что трезубец мог быть частью ритуального действия.
Трезубец был найден в районе, исторически связанном с римской провинцией Вифиния. Город Бурса, расположенный неподалёку, в древности был важным религиозным и торговым узлом.
Возможные объяснения происхождения находки:
ритуальный предмет, брошенный в воду в знак почитания Посейдона;
церемониальное оружие, использовавшееся в обрядах;
принадлежность к древнему римскому военному инвентарю.
"Этот объект может быть как символом духовной силы, так и частью боевого снаряжения. Мы ещё не знаем, но его находка — исключительна", — подчёркивают представители музея.
Археологи не спешат с выводами. Озеро Изник уже известно своей насыщенной археологией — здесь был найден затонувший византийский храм, а сам регион принимал Первый Никейский собор. Находка трезубца лишь усиливает интерес к этому месту.
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