Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое

Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans

2:41 Your browser does not support the audio element. Наука

На первый взгляд зелёное свечение на поверхности воды может показаться красивым природным явлением. Но за этой иллюзией скрывается экологическая катастрофа, разворачивающаяся в реальном времени.

Фото: flickr.com by apasciuto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Атлантический океан

Необычное свечение — симптом беды

Один из наиболее тревожных сигналов поступает из залива Омана, где поверхность воды озаряется ярким зелёным светом. Это не отражение неба и не водорослевый "фонтан красоты" — это взрывное размножение одного из самых опасных видов фитопланктона — Noctiluca scintillans.

"Зелёное свечение — не украшение, а признак биологического дисбаланса", — предупреждают учёные.

Эти организмы производят биолюминесценцию, превращая ночные воды в сияющее зрелище. Но с каждым всплеском их численности океан становится всё беднее кислородом и всё менее пригодным для жизни.

Цветение, которое душит океан

Когда Noctiluca активно размножается, она вытесняет другие виды планктона, особенно диатомовые водоросли — основу морской пищевой цепи. Это приводит к обвалу всей экосистемы: исчезают копеподы, сокращается популяция рыбы, а медузы, напротив, стремительно увеличиваются в числе.

"После цветения Noctiluca в воде резко падает уровень кислорода — до критических значений. Это приводит к массовой гибели морских обитателей", — говорится в отчёте.

Особенно опасны процессы гниения: мёртвые цветы планктона разлагаются, поглощая остатки кислорода и создавая зону гипоксии. Это делает невозможной жизнь для большинства морских организмов.

Угроза экосистеме и экономике

Залив Омана — стратегически важная зона: судоходство, рыболовство, местные экономики зависят от состояния его экосистемы. Но теперь он превращается в точку экологического риска.

Доминирование Noctiluca уже влияет на глобальные процессы: ухудшение качества морепродуктов, увеличение токсических выбросов, разрушение привычных климатических паттернов.

Глобальные последствия требуют немедленных действий

Исследования показывают, что потепление океанов, изменение ветров и повышение уровня стока с материков создают идеальные условия для распространения вредных водорослей. Если не принять меры сейчас, такие "зелёные вспышки" станут нормой по всей планете.

Учёные предупреждают: мы стоим у границы трансформации мирового океана в пространство, где жизни остаётся всё меньше.

Уточнения

Океа́н — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

