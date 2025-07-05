Метеориты из глубин Меркурия: что скрывают находки в Северной Африке?

Находка в Северной Африке: метеориты, которые могут быть с Меркурия

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые выдвинули новое объяснение — метеориты на одной из планет Солнечной системы могут быть выброшены на Землю.

Фото: Designed by Freepik by macrovector, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Иллюстрация Солнечной системы

Два найденных метеорита в Северной Африке, Ксар Гилад 022 и Северо-Западная Африка 15915, могут изменить представления о планете Меркурий, откуда, как считалось, невозможно было получить такие образцы.

Научное сообщество долгое время считало, что меркурианские метеориты не могут достигать Земли из-за близости к Солнцу и силы тяжести, которая препятствует их выбросу. Однако анализ этих двух метеоритов показывает, что эта идея может быть ошибочной. В них содержатся минералы, такие как оливин и пироксен, а также плагиоклаз натрия, что соответствует данным миссии НАСА Messenger.

Исследования показывают, что соотношение изотопов кислорода в этих метеоритах схоже с теми, которые считаются планетарного происхождения. Это открытие ставит под сомнение прежние теории.

Эксперт Бен Райдер-Стоукс объяснил, что метеорит, возраст которого составляет около 4,528 миллиарда лет, представляет собой остатки ранней Солнечной системы. Этот возраст превышает известные фрагменты поверхности Меркурия, которые датируются примерно 4 миллиарда лет, что подтверждает теорию о недостающем материале на планете.

Однако новое открытие вызвало противоречия, так как образцы содержат меньше плагиоклаза, чем ожидалось. Ученые предполагают, что это может быть связано с тем, что материал был получен не с поверхности, а из более глубоких слоев планеты.

Анализ происхождения метеоритов обычно основан на данных, собранных космическими миссиями, но в случае с Меркурием такого материала на Земле не было. Миссия BepiColombo от ЕКА и Японского космического агентства сейчас направляется к Меркурию, и ожидается, что новые данные помогут подтвердить или опровергнуть происхождение найденных образцов, пишет szofibabacipo.

Уточнения

Изото́пы (от др.-греч. ἴσος «равный; одинаковый» + τόπος «место») — разновидности атомов (и ядер) химического элемента, имеющие одинаковый атомный номер, но разные массовые числа. Название связано с тем, что все изотопы одного атома помещаются в одно и то же место (в одну клетку) таблицы Менделеева.

