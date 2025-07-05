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Устроила выброс вещества: сверхмассивная чёрная дыра разогналась

Астрономы в шоке: чёрная дыра переела и устроила космический фейерверк
1:37
Наука

Сверхмассивная черная дыра PG1211+143 находится в центре Сейфертовой галактики и "откусила" слишком большой кусок массы, что привело к ошеломляющему излиянию материала.

Чёрная дыра
Фото: Freepik by stockgiu
Чёрная дыра

Эта черная дыра весит около 146 миллионов солнечных масс и находится на расстоянии примерно 1,2 миллиарда световых лет от Земли. Астрономы наблюдали за ней в течение пяти дней с помощью рентгеновской обсерватории XMM-Newton ESA.

Во время наблюдений они заметили редкое явление: ненасытная черная дыра в аккреционном диске привлекла массу примерно, равную весу десяти стран. Несколько дней спустя ученые зафиксировали огромный выброс вещества, который двигался со скоростью около 27 процентов от скорости света.

По мнению экспертов, влияние экстремальной гравитации произошло из-за нагрева материала до нескольких миллионов градусов, что привело к выделению энергии, "выстреливающей" в сторону черной дыры. Это привело к тому, что сверхмассивная черная дыра проявила себя на глазах астрономов.

Хотя подобные процессы могут происходить в активных ядрах галактик, обычно они наблюдаются с меньшей скоростью — около одной десятой скорости света. Астрономы считают, что черная дыра могла подготовить галактику к образованию новых звезд, нагревая газ и пыль, а также создавая условия для их скученности, пишет nedd.tiscali.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Граница этой области называется горизонтом событий. В простейшем случае сферически симметричной чёрной дыры он представляет собой сферу с радиусом Шварцшильда, который считается характерным размером чёрной дыры.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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