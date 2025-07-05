Таинственный объект A11pl3Z в Солнечной системе заставил астрономов задуматься

Межзвёздный объект A11pl3Z: безопасен ли он для Земли?

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

СМИ сообщают об обнаружении в Солнечной системе загадочного объекта, получившего временное обозначение A11pl3Z.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Photo and Video is licensed under Commons, the free media repository Космос

Это третий в истории объект, движущийся по межзвездной орбите и проходящий через нашу планетную систему.

Астроном и популяризатор астрономии Александр Киселев рассказал, что этот объект может быть кометой. Однако точно определить его начальную точку, откуда он пришел, сложно. Он предполагает, что A11pl3Z мог прибыть из рукава Щита-Центавра Млечного Пути, поскольку в этом районе много областей активного звездообразования. Также не исключено, что он может быть межгалактическим объектом, хотя этот сценарий маловероятен.

Киселев выделил три теории происхождения A11pl3Z:

1. Гравитационный "выброс": объект мог быть выброшен из удаленной звездной системы под воздействием гравитационных сил.

2. Столкновение небесных тел: A11pl3Z мог образоваться в результате столкновения двух или более небесных тел в густонаселенном звездном скоплении.

3. Остаток разрушенной планетарной системы: если объект имеет состав, схожий с телами Солнечной системы, возможно, он является остатком планетарной системы, разрушенной соседними звездами.

Киселев также отметил, что A11pl3Z может быть свободным дрейфующим объектом, который не связан с конкретной звездой. Такие объекты могут образовываться из газопылевых облаков или быть выброшены из систем в прошлом, пишет сайт aif.ru.

Важно, что этот объект не представляет никакой опасности для Земли.

Уточнения

Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs — «волосатый», «косматый») — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде линии конического сечения. При приближении к Солнцу комета образует кому и иногда хвост из газа и пыли.



