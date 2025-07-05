Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему даже здоровые люди просыпаются с болью — всё дело в этих четырёх причинах
Штрафы за нарушение правил содержания животных могут вырасти в 20 раз
Свадебные салоны теряют клиентов: тенденции рынка
Пара потратила тысячи на свадьбу, на которую их не пригласили: как они провели время в Буэнос-Айресе
В России предупредили: безалкогольное пиво может привести к лишению прав
Клубника + творог = кулинарный шедевр: вкусный летний рецепт для всех
Российские врачи предупредили: 5 диет, ведущих к госпитализации
Найден простой способ справиться с детьми с СДВГ: это есть в любой аптеке
Лариса Долина вышла победительницей в схватке за квартиру с мошенниками

Таинственный объект A11pl3Z в Солнечной системе заставил астрономов задуматься

Межзвёздный объект A11pl3Z: безопасен ли он для Земли?
1:51
Наука

СМИ сообщают об обнаружении в Солнечной системе загадочного объекта, получившего временное обозначение A11pl3Z.

Космос
Фото: flickr.com by NASA Goddard Photo and Video is licensed under Commons, the free media repository
Космос

Это третий в истории объект, движущийся по межзвездной орбите и проходящий через нашу планетную систему.

Астроном и популяризатор астрономии Александр Киселев рассказал, что этот объект может быть кометой. Однако точно определить его начальную точку, откуда он пришел, сложно. Он предполагает, что A11pl3Z мог прибыть из рукава Щита-Центавра Млечного Пути, поскольку в этом районе много областей активного звездообразования. Также не исключено, что он может быть межгалактическим объектом, хотя этот сценарий маловероятен.

Киселев выделил три теории происхождения A11pl3Z:

1. Гравитационный "выброс": объект мог быть выброшен из удаленной звездной системы под воздействием гравитационных сил.

2. Столкновение небесных тел: A11pl3Z мог образоваться в результате столкновения двух или более небесных тел в густонаселенном звездном скоплении.

3. Остаток разрушенной планетарной системы: если объект имеет состав, схожий с телами Солнечной системы, возможно, он является остатком планетарной системы, разрушенной соседними звездами.

Киселев также отметил, что A11pl3Z может быть свободным дрейфующим объектом, который не связан с конкретной звездой. Такие объекты могут образовываться из газопылевых облаков или быть выброшены из систем в прошлом, пишет сайт aif.ru.

Важно, что этот объект не представляет никакой опасности для Земли.

Уточнения

Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs — «волосатый», «косматый») — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде линии конического сечения. При приближении к Солнцу комета образует кому и иногда хвост из газа и пыли.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Жизнь в саванне: почему бабуины воруют львят на выживание
Домашние животные
Жизнь в саванне: почему бабуины воруют львят на выживание Аудио 
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Недвижимость
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых Аудио 
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Авто
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт Аудио 
Популярное
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать

Откройте для себя мир ядовитых существ, обитающих в России! От клещей до гюрз — узнайте, чего бояться и как защитить себя на природе.

Яды России: 7 страшных соседей, которых стоит опасаться
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Притормозил — и всё равно попал: почему камеры фиксируют скорость до того, как вы подумали
Тихий убийца в вашей розетке: как простая ошибка с зарядкой может уничтожить ваш дом
Вернуться к детству: как повторить легендарные венгерские маринованные огурцы "Глобус" у себя дома
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Пожизненные права: 6 секретов, почему вам могут отказать в замене удостоверения
Почему 10-15 тысяч километров между заменами масла — это миф: узнайте правду
Секрет идеальной окрошки: добавляю этот ингредиент, и вкус становится неповторимым
Секрет идеальной окрошки: добавляю этот ингредиент, и вкус становится неповторимым
Последние материалы
Штрафы за нарушение правил содержания животных могут вырасти в 20 раз
Межзвёздный объект A11pl3Z: безопасен ли он для Земли?
Свадебные салоны теряют клиентов: тенденции рынка
Пара потратила тысячи на свадьбу, на которую их не пригласили: как они провели время в Буэнос-Айресе
В России предупредили: безалкогольное пиво может привести к лишению прав
Клубника + творог = кулинарный шедевр: вкусный летний рецепт для всех
Российские врачи предупредили: 5 диет, ведущих к госпитализации
Найден простой способ справиться с детьми с СДВГ: это есть в любой аптеке
Лариса Долина вышла победительницей в схватке за квартиру с мошенниками
Шланг в идеальном состоянии: простые способы, о которых вы не знали
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.