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Древние китайские артефакты: что скрывает 35 деревянных орудий возрастом до 361 000 лет?

Технология до цивилизации: в Китае нашли инструменты старше пирамид Хеопса
2:53
Наука

Что, если один из первых примеров инженерного мышления скрывался не в каменных топорах, а в простой палке? В Китае археологи обнаружили 35 деревянных орудий, возраст которых — от 250 000 до 361 000 лет. И это самые древние деревянные артефакты, когда-либо найденные в Восточной Азии.

Археологическая лопатка на месте раскопок
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Археологическая лопатка на месте раскопок

Прорыв на берегу древнего озера

На археологическом участке Ганьтанцин в провинции Юньнань исследователи нашли инструменты, сохранившиеся благодаря глинистым отложениям с низким содержанием кислорода.

Здесь, на берегу исчезнувшего озера, древние люди оставили следы не только своей жизнедеятельности, но и интеллектуального прогресса.

Среди находок — палки для копания, заострённые инструменты и крючки для выкапывания корней. Все они выполнены из прочной древесины, включая сосну и другие твёрдые породы.

"Это открытие уникально, потому что оно позволяет нам заглянуть в прошлое, когда древние люди использовали сложные деревянные инструменты для добычи подземных пищевых ресурсов", — говорит ведущий автор исследования, профессор Бо Ли из Университета Вуллонгонга.

Стратегия вместо охоты

В отличие от большинства известных древних деревянных артефактов, вроде копий из немецкого Шёнингена, эти инструменты были сделаны не для охоты, а для рытья и сбора съедобных частей растений.

Исследователи предполагают, что доисторические люди сознательно планировали вылазки к озеру, захватывая с собой специально изготовленные инструменты для сбора клубней и корневищ.

"Наши результаты свидетельствуют о том, что гоминиды в Ганьтанцине стратегически использовали прибрежные пищевые ресурсы", — говорится в публикации.

Подобная организованность говорит о высоком уровне когнитивных способностей: предки современного человека понимали, какие растения съедобны, и знали, как их добыть.

Как определили возраст?

Возраст артефактов подтвердили сразу двумя независимыми методами: инфракрасной люминесценцией и электронным спиновым резонансом. Оба подхода показали, что этим находкам около 300 000 лет.

Остатки растений, к сожалению, были слишком разложены для точной идентификации, но другие образцы в этом районе говорят о рационе, включавшем ягоды, фундук, кедровые орешки, киви и даже водоросли.

"Это ставит под сомнение мнение о том, что восточноазиатские гоминиды были технологически консервативны", — подчёркивает Бо Ли.

Пока в Европе древние люди охотились на крупных животных, в Китае делали ставку на стратегическое собирательство.

Уточнения

Гомини́ды (лат. Hominidae) — семейство приматов, включающее людей и больших человекообразных обезьян. Вместе с гиббоновыми образует надсемейство гоминоидов. Ранее к гоминидам относили только людей и их вымерших предков, а орангутанов, горилл и шимпанзе выделяли в отдельное семейство понгиды.

Юньна́нь (кит. упр. 云南, пиньинь Yúnnán, буквально: "облачный Юг"; устар. пер. Юнь-нань) — провинция на юге Китайской Народной Республики. Административный центр и крупнейший город — Куньмин.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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