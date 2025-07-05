Ученые назвали критерии по-настоящему крутых людей

Эти люди становятся лидерами и миллиардерами: вот критерии успешных личностей

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Учёные узнали у людей из 12 стран (США, Австралии, Чили, Китае, Германии, Индии, Мексике, Нигерии, Испании, Южной Африке, Южной Корее и Турции), кого они считают успешными.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бизнесмен разговаривает по телефону

Опрос показал, что такие личности обычно бывают: экстравертные; гедонистичные; влиятельные; открытые к новому; независимые; склонные к приключениям.

Именно эти критерии отделяют "крутых" от просто "хороших" людей. Вторых же описывают как более доброжелательных, комфортных, надежных, сознательных и спокойных.

Уточнения

Успех — соответствие результата активности определённому кругу ожиданий.

