Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Брэд Питт признал свои ошибки в отношениях с Анджелиной Джоли
Врач Сысоева перечислила противопоказания к бегу натощак
Рыбакина не заметила соперницу и прошла в третий круг Уимблдона
Слухи о смерти: Вера Брежнева разоблачает фейк и предостерегает поклонников
Слёзы Рэйчел Ривз вызвали падение британского рынка: что стоит за эмоциями?
Пищевая ценность под вопросом: базы данных не говорят главного
Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься
Почему не краснеет перец: главные причины и простые способы ускорения созревания
Как выбрать спелый арбуз и не отравиться нитратами — советы врачей

Ученые назвали критерии по-настоящему крутых людей

Эти люди становятся лидерами и миллиардерами: вот критерии успешных личностей
0:39
Наука

Учёные узнали у людей из 12 стран (США, Австралии, Чили, Китае, Германии, Индии, Мексике, Нигерии, Испании, Южной Африке, Южной Корее и Турции), кого они считают успешными.

Бизнесмен разговаривает по телефону
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бизнесмен разговаривает по телефону

Опрос показал, что такие личности обычно бывают: экстравертные; гедонистичные; влиятельные; открытые к новому; независимые; склонные к приключениям.

Именно эти критерии отделяют "крутых" от просто "хороших" людей. Вторых же описывают как более доброжелательных, комфортных, надежных, сознательных и спокойных.

Уточнения

Успех — соответствие результата активности определённому кругу ожиданий.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников
Садоводство, цветоводство
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников Аудио 
Яды России: 7 страшных соседей, которых стоит опасаться
Домашние животные
Яды России: 7 страшных соседей, которых стоит опасаться Аудио 
Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей
Домашние животные
Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей Аудио 
Популярное
Притормозил — и всё равно попал: почему камеры фиксируют скорость до того, как вы подумали

Узнайте, на каком расстоянии от камеры нужно сбросить скорость, чтобы избежать штрафа. Советы от ГАИ и основные правила безопасности на дорогах.

Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Тихий убийца в вашей розетке: как простая ошибка с зарядкой может уничтожить ваш дом
Вернуться к детству: как повторить легендарные венгерские маринованные огурцы "Глобус" у себя дома
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Пожизненные права: 6 секретов, почему вам могут отказать в замене удостоверения
Почему 10-15 тысяч километров между заменами масла — это миф: узнайте правду
Секрет идеальной окрошки: добавляю этот ингредиент, и вкус становится неповторимым
Секрет идеальной окрошки: добавляю этот ингредиент, и вкус становится неповторимым
Последние материалы
Хорватские экологи сообщили: буи помогают сохранить популяцию чешуйчатой косолапы
Джулиан Макмэхон ушёл из жизни: причина смерти актёра
Новый банк Erebor: технологические стартапы и криптофирмы получат финансовую поддержку
Звук во сне может рассказать больше, чем вы думаете: что происходит с дыханием
Лето на высоте: где в Монпелье можно развлечь семью без ущерба бюджету
5 тайных причин, почему водители оставляют повёрнутые колёса при парковке
Артефакт у озера Изник: найден трезубец времён Римской империи
Учёные обнаружили редкого кальмара у айсберга A-84 — впервые за 100 лет
Как безопасно вывести кротов с участка — эффективные способы
Чавес-младший задержан после боя с Джейком Полом — обвинён в связях с картелем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.