Ученые назвали критерии по-настоящему крутых людей

Учёные узнали у людей из 12 стран (США, Австралии, Чили, Китае, Германии, Индии, Мексике, Нигерии, Испании, Южной Африке, Южной Корее и Турции), кого они считают успешными.
Опрос показал, что такие личности обычно бывают: экстравертные; гедонистичные; влиятельные; открытые к новому; независимые; склонные к приключениям.
Именно эти критерии отделяют "крутых" от просто "хороших" людей. Вторых же описывают как более доброжелательных, комфортных, надежных, сознательных и спокойных.
Успех — соответствие результата активности определённому кругу ожиданий.
Узнайте, на каком расстоянии от камеры нужно сбросить скорость, чтобы избежать штрафа. Советы от ГАИ и основные правила безопасности на дорогах.