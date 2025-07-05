Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые

Новое исследование учёных показало, что даже маленькая порция чая с мятой может улучшить память и внимание.
Исследователи провели эксперимент. У участников, которые пили чай с мятой, результаты по решению когнитивных задач были намного лучше тех, кто пил обычную теплую воду.
Оказалось что мята улучшает работу мозга не за счет усиленного кровотока, а через другие механизмы — например, за счет воздействия ментола на рецепторы и нейромедиаторы, связанные с обучением и памятью.
Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).
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