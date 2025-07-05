Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые

Прокачай мозг с удовольствием: этот чай оказался чудодейственным

0:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование учёных показало, что даже маленькая порция чая с мятой может улучшить память и внимание.

Фото: freepik by svetlanasokolova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка пьёт чай

Исследователи провели эксперимент. У участников, которые пили чай с мятой, результаты по решению когнитивных задач были намного лучше тех, кто пил обычную теплую воду.

Оказалось что мята улучшает работу мозга не за счет усиленного кровотока, а через другие механизмы — например, за счет воздействия ментола на рецепторы и нейромедиаторы, связанные с обучением и памятью.

Уточнения

Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).

