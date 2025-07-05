В России начнут разыскивать пропавших детей с помощью ИИ

В России создали уникальный сервис на основе ИИ, который будет помогать разыскивать пропавших детей. Он уже заработал в Новосибирской области.
Робот анализирует изображения с камер видеонаблюдения и с точностью свыше 99% идентифицирует лица детей по фото.
Найти ребенка по биометрии можно будет только после одобрения родителей. Они должны будут обратиться с заявлением о пропаже ребенка по номеру 112, после чего загружают фото через цифровой сервис.
Фото сразу же поступает в защищенный контур комплекса "Безопасный город". Система помогла найти пропавших детей уже шести семьям.
Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
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