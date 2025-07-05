В России начнут разыскивать пропавших детей с помощью ИИ

Роботы помогут искать пропавших детей: вот как в России начали использовать ИИ

0:43 Your browser does not support the audio element. Наука

В России создали уникальный сервис на основе ИИ, который будет помогать разыскивать пропавших детей. Он уже заработал в Новосибирской области.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный интеллект

Робот анализирует изображения с камер видеонаблюдения и с точностью свыше 99% идентифицирует лица детей по фото.

Найти ребенка по биометрии можно будет только после одобрения родителей. Они должны будут обратиться с заявлением о пропаже ребенка по номеру 112, после чего загружают фото через цифровой сервис.

Фото сразу же поступает в защищенный контур комплекса "Безопасный город". Система помогла найти пропавших детей уже шести семьям.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

