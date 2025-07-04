Тура на грани катастрофы: река мелеет с угрожающей скоростью — что это значит для Тюмени?

Река Тура в Тюмени продолжает быстро мелеть. На утро 3 июля 2025 года уровень воды составил всего 119 сантиметров, что на 13 см ниже, чем днем ранее.
Это один из самых низких уровней воды за последние годы. Для сравнения, средний уровень в это время года обычно около 298 см, а абсолютный минимум -95 см был зафиксирован 1 октября 2023 года.
С середины мая уровень воды в Туре падает почти вертикально. После весеннего пика паводка (652 см) река теряет десятки сантиметров каждую неделю.
Гидролог Сергей Демченко предупреждает, что такой резкий спад уровня воды после паводка — тревожный сигнал. Если это продолжится, к концу августа уровень может опуститься ниже 0 см, а в сентябре — приблизиться к историческому минимуму или даже превзойти его, что приведет к практически сухому руслу реки, пишет nashgorod.ru.
Ситуацию усугубляет аномально жаркая и засушливая погода, почти полное отсутствие осадков и низкий приток воды из малых рек. Если спад продолжится, это угрожает не только экосистеме, но и водоснабжению, особенно в пригородах. Возможны перебои с водозабором, ухудшение условий для рыбы и водных организмов, а также ускорение цветения воды.
Демченко подчеркивает, что такие низкие уровни воды — это не просто редкость, а сигнал о том, что меняется гидрологический режим реки. Если раньше Тура могла сохранять уровень летом, то теперь она стремительно падает за короткий срок. Если темпы снижения сохранятся, Тура может войти в осень с уровнем ниже -50 см, что затруднит навигацию и может привести к остановке водозабора из мелких притоков, вызвав серьезные экологические последствия.
Па́водок — фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным (обычно кратковременным) увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или обильным снеготаянием во время оттепелей.
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