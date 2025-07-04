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Тура на грани катастрофы: река мелеет с угрожающей скоростью — что это значит для Тюмени?

Тура в Тюмени теряет воду быстрее, чем ожидалось: предупреждение гидролога
Наука

Река Тура в Тюмени продолжает быстро мелеть. На утро 3 июля 2025 года уровень воды составил всего 119 сантиметров, что на 13 см ниже, чем днем ранее.

Малокоготная выдра на берегу реки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Малокоготная выдра на берегу реки

Это один из самых низких уровней воды за последние годы. Для сравнения, средний уровень в это время года обычно около 298 см, а абсолютный минимум -95 см был зафиксирован 1 октября 2023 года.

С середины мая уровень воды в Туре падает почти вертикально. После весеннего пика паводка (652 см) река теряет десятки сантиметров каждую неделю.

Гидролог Сергей Демченко предупреждает, что такой резкий спад уровня воды после паводка — тревожный сигнал. Если это продолжится, к концу августа уровень может опуститься ниже 0 см, а в сентябре — приблизиться к историческому минимуму или даже превзойти его, что приведет к практически сухому руслу реки, пишет nashgorod.ru.

Ситуацию усугубляет аномально жаркая и засушливая погода, почти полное отсутствие осадков и низкий приток воды из малых рек. Если спад продолжится, это угрожает не только экосистеме, но и водоснабжению, особенно в пригородах. Возможны перебои с водозабором, ухудшение условий для рыбы и водных организмов, а также ускорение цветения воды.

Демченко подчеркивает, что такие низкие уровни воды — это не просто редкость, а сигнал о том, что меняется гидрологический режим реки. Если раньше Тура могла сохранять уровень летом, то теперь она стремительно падает за короткий срок. Если темпы снижения сохранятся, Тура может войти в осень с уровнем ниже -50 см, что затруднит навигацию и может привести к остановке водозабора из мелких притоков, вызвав серьезные экологические последствия.

Уточнения

Па́водок — фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным (обычно кратковременным) увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или обильным снеготаянием во время оттепелей.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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