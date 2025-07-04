Сильный ветер и циклоны: как это повлияло на Финский залив?

Сильный ветер и наводнение: что происходит в Финском заливе?

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

В ночь на 4 июля в Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения, так как уровень воды с внешней стороны превысил 180 сантиметров.

Фото: pixabay.com by Pixabay, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Последствия наводнения в городе

Синоптик Александр Шувалов объяснил, что наводнение произошло из-за сильного ветра, который дует из Финляндии к Архангельску. Этот западный ветер с силой до 25 м/с (90 км/ч) нагоняет воду в Финский залив, пишет URA.RU.

Шувалов отметил, что за счет глубокого циклона, движущегося через Финляндию, наблюдаются перепады давления, которые также способствуют повышению уровня воды. Несмотря на наводнение, оно не оказало серьезного влияния на город.

Что касается будущего, то в ближайшие выходные в Санкт-Петербурге ожидается прохладная погода с небольшими дождями и умеренным ветром. В ночь на 5 июля ветер должен утихнуть, и наводнение прекратится. Вода вернется к обычному уровню.

В субботу, 5 июля, прогнозируется спокойная погода с температурой около +18 градусов и низким ветром. Однако в воскресенье, 6 июля, снова ожидаются дожди, которые будут продолжительными и обильными, а температура опустится до +15 градусов. Следующие ливни намечены на вторник, 8 июля, когда температура поднимется до +20 градусов.

Уточнения

Цикло́н (от др.-греч. κυκλῶν — «вращающийся») — воздушная масса в виде атмосферного вихря с вертикальной осью огромного (от сотен до нескольких тысяч километров) диаметра с пониженным давлением воздуха в его центре.



