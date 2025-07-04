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Генетический код будущего: ученые начали писать ДНК человека с нуля

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1:40
Наука

Ученые из ведущих университетов Великобритании начали амбициозный проект по созданию искусственного генома человека с нуля.

ДНК
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ДНК

Целью является воссоздание генетического материала нашего вида, начиная с написания генетического кода для одной длинной цепочки ДНК, которая составляет 2% от общего объема человеческого генома, пишет "Царьград".

В проекте участвуют представители университетов Оксфорда, Кента, Манчестера, Кембриджа и Имперского колледжа Лондона. Ученые уверены, что это может стать началом генетической революции и кардинально изменить наше понимание ДНК человека. В будущем это может открыть путь к дизайнерской клеточной терапии и созданию тканей, устойчивых к вирусам.

Команда намерена создать полностью синтетическую человеческую хромосому в течение 5-10 лет. Однако независимые эксперты выражают сомнения в успешности этой задачи. Они считают, что даже с использованием искусственного интеллекта и современных технологий роботизированной сборки ученым может не удастся достичь таких высоких результатов.

Полное секвенирование генома человека завершилось в 2003 году, но до сих пор исследователи смогли воссоздавать полные геномы только одноклеточных организмов, которые имеют не более 16 хромосом и 12 миллионов пар оснований. Это достижение потребовало 10 лет работы. Для сравнения, у людей более 30 триллионов клеток, 46 хромосом и 3 миллиарда пар оснований.

Уточнения

Гено́м — совокупность наследственного материала, заключённого в клетке организма. Геном содержит биологическую информацию, необходимую для построения и поддержания организма. Большинство геномов, в том числе геном человека и геномы всех остальных клеточных форм жизни, построено из ДНК, однако некоторые вирусы имеют геномы из РНК.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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