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Новая 3D-смола ведёт себя как живая ткань — уже напечатали сустав

Учёные из Техаса создали 3D-смолу с переменной жёсткостью
2:24
Наука

Можно ли в одном предмете объединить жёсткость и гибкость — так, чтобы он не ломался на стыке двух материалов? Учёные из Техасского университета в Остине нашли ответ.

3д принтер
Фото: https://commons.wikimedia.org by Svitlana Lozova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
3д принтер

Что придумали

Команда под руководством Закари Пейджа создала уникальную смолу для 3D-печати, которая под действием света может становиться как твёрдой, так и резиноподобной. Причём — не скачкообразно, а с плавным переходом от одного состояния к другому. Именно это ключевое преимущество отличает разработку от аналогов.

"Природа делает это органично, сочетая жёсткие и мягкие ткани без изломов на границе. Мы хотели это повторить", — объясняет Пейдж.

Как это работает

Смола состоит из эпокси-акрилатного мономера и светочувствительного активатора. В процессе печати используется технология цифровой обработки света (DLP). Узконаправленные лучи проецируются на нужные участки, инициируя полимеризацию.

Фиолетовый свет делает материал эластичным, похожим на резину.

Ультрафиолет — наоборот, придаёт ему твёрдость.

За счёт градации между двумя типами освещения материал может плавно переходить от мягкости к жёсткости внутри одного изделия.

Где это уже применили

Новая технология уже реализована в нескольких впечатляющих объектах:

  • Амортизатор, где жёсткие пружины встроены в мягкий корпус.
  • Гибкое электронное устройство с твёрдым участком, защищающим тонкий провод.
  • Модель коленного сустава, сочетающая жёсткие кости и эластичные связки.

Что дальше

Открытие обещает перспективы в самых разных сферах:

  • Медицинские симуляторы.
  • Носимая электроника.
  • Мягкие роботы.

Что делали другие

Не только UT Austin двигались в этом направлении:

  • В Case Western Reserve University разрабатывали схожий материал, вдохновлённый клювом кальмара.
  • Исследователи из Калифорнии и Ливермора создали смолу, которая в зависимости от света становится либо твёрдой, либо растворимой.

Но именно у Пейджа и его команды получилось добиться непрерывного перехода между состояниями, что может стать поворотной точкой в дизайне гибридных материалов.

Уточнения

3D-печать относится к классу аддитивных технологий и обычно применяется для задач быстрого прототипирования, но в редких случаях может применяться для мелкосерийного производства конечной продукции.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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