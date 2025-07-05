Новая 3D-смола ведёт себя как живая ткань — уже напечатали сустав

Можно ли в одном предмете объединить жёсткость и гибкость — так, чтобы он не ломался на стыке двух материалов? Учёные из Техасского университета в Остине нашли ответ.
Команда под руководством Закари Пейджа создала уникальную смолу для 3D-печати, которая под действием света может становиться как твёрдой, так и резиноподобной. Причём — не скачкообразно, а с плавным переходом от одного состояния к другому. Именно это ключевое преимущество отличает разработку от аналогов.
"Природа делает это органично, сочетая жёсткие и мягкие ткани без изломов на границе. Мы хотели это повторить", — объясняет Пейдж.
Смола состоит из эпокси-акрилатного мономера и светочувствительного активатора. В процессе печати используется технология цифровой обработки света (DLP). Узконаправленные лучи проецируются на нужные участки, инициируя полимеризацию.
Фиолетовый свет делает материал эластичным, похожим на резину.
За счёт градации между двумя типами освещения материал может плавно переходить от мягкости к жёсткости внутри одного изделия.
Новая технология уже реализована в нескольких впечатляющих объектах:
Открытие обещает перспективы в самых разных сферах:
Не только UT Austin двигались в этом направлении:
Но именно у Пейджа и его команды получилось добиться непрерывного перехода между состояниями, что может стать поворотной точкой в дизайне гибридных материалов.
3D-печать относится к классу аддитивных технологий и обычно применяется для задач быстрого прототипирования, но в редких случаях может применяться для мелкосерийного производства конечной продукции.
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