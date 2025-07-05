Новая 3D-смола ведёт себя как живая ткань — уже напечатали сустав

Учёные из Техаса создали 3D-смолу с переменной жёсткостью

2:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли в одном предмете объединить жёсткость и гибкость — так, чтобы он не ломался на стыке двух материалов? Учёные из Техасского университета в Остине нашли ответ.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Svitlana Lozova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 3д принтер

Что придумали

Команда под руководством Закари Пейджа создала уникальную смолу для 3D-печати, которая под действием света может становиться как твёрдой, так и резиноподобной. Причём — не скачкообразно, а с плавным переходом от одного состояния к другому. Именно это ключевое преимущество отличает разработку от аналогов.

"Природа делает это органично, сочетая жёсткие и мягкие ткани без изломов на границе. Мы хотели это повторить", — объясняет Пейдж.

Как это работает

Смола состоит из эпокси-акрилатного мономера и светочувствительного активатора. В процессе печати используется технология цифровой обработки света (DLP). Узконаправленные лучи проецируются на нужные участки, инициируя полимеризацию.

Фиолетовый свет делает материал эластичным, похожим на резину.

Ультрафиолет — наоборот, придаёт ему твёрдость.

За счёт градации между двумя типами освещения материал может плавно переходить от мягкости к жёсткости внутри одного изделия.

Где это уже применили

Новая технология уже реализована в нескольких впечатляющих объектах:

Амортизатор, где жёсткие пружины встроены в мягкий корпус.

Гибкое электронное устройство с твёрдым участком, защищающим тонкий провод.

Модель коленного сустава, сочетающая жёсткие кости и эластичные связки.

Что дальше

Открытие обещает перспективы в самых разных сферах:

Медицинские симуляторы.

Носимая электроника.

Мягкие роботы.

Что делали другие

Не только UT Austin двигались в этом направлении:

В Case Western Reserve University разрабатывали схожий материал, вдохновлённый клювом кальмара.

Исследователи из Калифорнии и Ливермора создали смолу, которая в зависимости от света становится либо твёрдой, либо растворимой.

Но именно у Пейджа и его команды получилось добиться непрерывного перехода между состояниями, что может стать поворотной точкой в дизайне гибридных материалов.

Уточнения

3D-печать относится к классу аддитивных технологий и обычно применяется для задач быстрого прототипирования, но в редких случаях может применяться для мелкосерийного производства конечной продукции.

