Мошенники отключают вас от сети, чтобы украсть деньги: как не попасться

Представьте: вы достаёте телефон, чтобы проверить сообщения, а на экране — тревожное "Нет сети". На первый взгляд — пустяк: может, вы в подвале или в деревне. Но если это происходит в городе, на открытом пространстве и регулярно — пора насторожиться. Это может быть не глюк, а признак серьёзной цифровой атаки.
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Телефонный мошенник
Что такое SIM swap и чем он опасен
В 2025 году всё чаще фиксируются случаи атаки под названием SIM swap — захвата вашей SIM-карты киберпреступниками. Без физического доступа к телефону они получают полный контроль над вашей мобильной связью.
Как? Они звонят оператору, представляются вами и просят перевыпустить SIM — якобы после потери устройства. Итог — вы без связи, а у злоумышленника в руках ваш номер.
Он получает доступ к вашим звонкам, SMS, а главное — к кодам двухфакторной аутентификации. Этого хватает, чтобы взломать онлайн-банкинг, соцсети и электронную почту.
Как распознать SIM swap
Индикация "Нет сети" появляется по уважительным причинам:
Вы в метро или подземной парковке.
За городом, где слабый сигнал.
Оператор проводит технические работы.
Но если вы в центре города, и связь вдруг пропала — это уже может быть след атаки. Дополнительные признаки:
Невозможность позвонить или отправить SMS.
Странные уведомления о входе в аккаунты.
Не работают коды подтверждения.
Что делать при подозрении на взлом
Сразу свяжитесь с оператором — с другого телефона или в салоне. Попросите заблокировать номер.
Уведомите банк — пусть приостановят операции по счету.
Поменяйте пароли ко всем важным сервисам, используя безопасное устройство.
Включите альтернативную аутентификацию — приложения вместо SMS.
Зафиксируйте всё письменно — диалоги с банком и оператором.
Обратитесь в полицию — официальная жалоба поможет в случае ущерба.
Как защититься заранее
Не делитесь личными данными в соцсетях и мессенджерах.
Установите отдельный PIN-код для SIM-карты.
Настройте дополнительные меры защиты у оператора — например, пароль на изменение данных.
Используйте аутентификаторы вроде Google или Microsoft Authenticator. Они работают независимо от номера телефона.
Для максимальной безопасности — физические ключи.
Уточнения
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