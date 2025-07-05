Мошенники отключают вас от сети, чтобы украсть деньги: как не попасться

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Атака SIM swap: пользователи в Европе теряют доступ к телефону и банковским сервисам
2:33
Наука

Представьте: вы достаёте телефон, чтобы проверить сообщения, а на экране — тревожное "Нет сети". На первый взгляд — пустяк: может, вы в подвале или в деревне. Но если это происходит в городе, на открытом пространстве и регулярно — пора насторожиться. Это может быть не глюк, а признак серьёзной цифровой атаки.

Телефонный мошенник
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Телефонный мошенник

Что такое SIM swap и чем он опасен

В 2025 году всё чаще фиксируются случаи атаки под названием SIM swap — захвата вашей SIM-карты киберпреступниками. Без физического доступа к телефону они получают полный контроль над вашей мобильной связью.

Как? Они звонят оператору, представляются вами и просят перевыпустить SIM — якобы после потери устройства. Итог — вы без связи, а у злоумышленника в руках ваш номер.

Он получает доступ к вашим звонкам, SMS, а главное — к кодам двухфакторной аутентификации. Этого хватает, чтобы взломать онлайн-банкинг, соцсети и электронную почту.

Как распознать SIM swap

Индикация "Нет сети" появляется по уважительным причинам:

  • Вы в метро или подземной парковке.
  • За городом, где слабый сигнал.
  • Оператор проводит технические работы.

Но если вы в центре города, и связь вдруг пропала — это уже может быть след атаки. Дополнительные признаки:

  • Невозможность позвонить или отправить SMS.
  • Странные уведомления о входе в аккаунты.
  • Не работают коды подтверждения.

Что делать при подозрении на взлом

  • Сразу свяжитесь с оператором — с другого телефона или в салоне. Попросите заблокировать номер.
  • Уведомите банк — пусть приостановят операции по счету.
  • Поменяйте пароли ко всем важным сервисам, используя безопасное устройство.
  • Включите альтернативную аутентификацию — приложения вместо SMS.
  • Зафиксируйте всё письменно — диалоги с банком и оператором.
  • Обратитесь в полицию — официальная жалоба поможет в случае ущерба.

Как защититься заранее

  • Не делитесь личными данными в соцсетях и мессенджерах.
  • Установите отдельный PIN-код для SIM-карты.
  • Настройте дополнительные меры защиты у оператора — например, пароль на изменение данных.
  • Используйте аутентификаторы вроде Google или Microsoft Authenticator. Они работают независимо от номера телефона.
  • Для максимальной безопасности — физические ключи.

Уточнения

Ки́бербезопа́сность - процесс использования мер безопасности для обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности данных.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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