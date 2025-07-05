Как не испортить сопроводительное письмо с помощью искусственного интеллекта

Кажется, ещё никогда поиск работы не был таким технологичным. И всё же, в этом процессе легко совершить ошибку — особенно если полностью полагаться на нейросети.
HR-специалисты всё чаще получают одинаково написанные сопроводительные письма. Слишком вылизанные фразы, шаблонные обороты, стандартные структуры — всё это выдает, что письмо сгенерировано, например, ChatGPT.
"Если я вижу, что письмо явно писала нейросеть, я сразу задаюсь вопросом: а может ли кандидат сам за себя думать и формулировать мысли?" — говорит Мейзи Стейден, тимлид рекрутингового агентства в Сиднее.
На первый взгляд, точное совпадение описания вакансии и навыков в резюме выглядит выигрышно. Но на практике это может сработать против кандидата.
"Когда вижу резюме, где каждое из 10 пунктов идеально повторяет формулировки из вакансии — начинаю сомневаться в достоверности опыта", — делится Салли Трединник, руководитель по найму.
По её мнению, 60-70% совпадений — это здоровый баланс. Он оставляет место для развития и роста.
Сопроводительное письмо — не формальность. Это ваш шанс показать индивидуальность, объяснить, почему вы именно тот человек, которого ищет компания.
"Письмо с личной историей или отсылкой к специфике нашей отрасли всегда выигрывает у сухого текста из ChatGPT", — объясняет Стейден.
А Трединник добавляет: "Резюме — это инструкция, а сопроводительное письмо — яркая реклама. Именно она побуждает прочитать инструкцию".
GAI может быть полезен, если использовать его не как писателя, а как редактора. Соберите основные данные — интерес к компании, ключевые достижения, личный факт — и попросите AI написать текст на этой базе, но без выдумки.
"Если давать чёткие вводные и не просить "сделай за меня", можно получить текст, который звучит естественно и по-настоящему отражает личность кандидата", — отмечает Трединник.
Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации нервных сетей (биологических нейронных сетей) — сетей нервных клеток (нейронов) живого организма.
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