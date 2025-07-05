Как не испортить сопроводительное письмо с помощью искусственного интеллекта

Рекрутеры в Австралии фиксируют рост использования ChatGPT при отклике на вакансии

2:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Кажется, ещё никогда поиск работы не был таким технологичным. И всё же, в этом процессе легко совершить ошибку — особенно если полностью полагаться на нейросети.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек и искуственный интеллект

Почему AI-приложения бросаются в глаза

HR-специалисты всё чаще получают одинаково написанные сопроводительные письма. Слишком вылизанные фразы, шаблонные обороты, стандартные структуры — всё это выдает, что письмо сгенерировано, например, ChatGPT.

"Если я вижу, что письмо явно писала нейросеть, я сразу задаюсь вопросом: а может ли кандидат сам за себя думать и формулировать мысли?" — говорит Мейзи Стейден, тимлид рекрутингового агентства в Сиднее.

Идеально — значит подозрительно

На первый взгляд, точное совпадение описания вакансии и навыков в резюме выглядит выигрышно. Но на практике это может сработать против кандидата.

"Когда вижу резюме, где каждое из 10 пунктов идеально повторяет формулировки из вакансии — начинаю сомневаться в достоверности опыта", — делится Салли Трединник, руководитель по найму.

По её мнению, 60-70% совпадений — это здоровый баланс. Он оставляет место для развития и роста.

Личное важнее идеального

Сопроводительное письмо — не формальность. Это ваш шанс показать индивидуальность, объяснить, почему вы именно тот человек, которого ищет компания.

"Письмо с личной историей или отсылкой к специфике нашей отрасли всегда выигрывает у сухого текста из ChatGPT", — объясняет Стейден.

А Трединник добавляет: "Резюме — это инструкция, а сопроводительное письмо — яркая реклама. Именно она побуждает прочитать инструкцию".

Используйте нейросети с умом

GAI может быть полезен, если использовать его не как писателя, а как редактора. Соберите основные данные — интерес к компании, ключевые достижения, личный факт — и попросите AI написать текст на этой базе, но без выдумки.

"Если давать чёткие вводные и не просить "сделай за меня", можно получить текст, который звучит естественно и по-настоящему отражает личность кандидата", — отмечает Трединник.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации нервных сетей (биологических нейронных сетей) — сетей нервных клеток (нейронов) живого организма.

