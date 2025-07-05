Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тархун в домашних условиях: инструкция по приготовлению летнего лимонада
Средневековые секреты: что скрывают туннели под замком Шюмег?
Банк ДОМ. РФ о рассрочке: 85% сделок — это бизнес-класс, почему?
США и Южная Корея разработали материал CHESS для твёрдотельного охлаждения
Брэд Питт признал свои ошибки в отношениях с Анджелиной Джоли
Врач Сысоева перечислила противопоказания к бегу натощак
Эти люди становятся лидерами и миллиардерами: вот критерии успешных личностей
Рыбакина не заметила соперницу и прошла в третий круг Уимблдона
Слухи о смерти: Вера Брежнева разоблачает фейк и предостерегает поклонников

Хакеры пробрались в авиакомпанию: кто в опасности и что делать

Хакеры взломали платформу Qantas: украдены имена, телефоны и даты рождения клиентов
1:37
Наука

Может ли простой звонок в колл-центр обернуться масштабной утечкой персональных данных? В случае с крупнейшей авиакомпанией Австралии - да.

Хакер с ноутбуком взломал систему безопасности
Фото: Flickr by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Хакер с ноутбуком взломал систему безопасности

Что произошло

В понедельник злоумышленники атаковали внешний клиентский сервис, связанный с колл-центром Qantas. Через уязвимость в сторонней платформе они получили доступ к базе, содержащей данные более 6 миллионов пассажиров.

Имя, электронная почта, дата рождения, номер телефона, а также участники программы частых полётов — всё это оказалось под угрозой.

Qantas приносит извинения

"Мы искренне сожалеем о случившемся и понимаем, насколько это тревожно для наших клиентов", — заявила генеральный директор компании Ванесса Хадсон.

В официальном пресс-релизе Qantas подчеркнули, что продолжается расследование, но утечка, вероятно, затронула значительный объём информации.

Что не попало в руки хакеров

Есть и позитивные новости: система, на которую пришёлся удар, не содержала номеров кредитных карт, паспортных данных и другой финансовой информации. Учётные записи часто летающих пассажиров не были взломаны — их пароли остались в безопасности.

Каковы последствия

Пока что операционная деятельность авиакомпании не пострадала, рейсы выполняются по расписанию. Тем не менее Qantas усилила меры безопасности и передала информацию о случившемся в Федеральную полицию, а также в национальные органы по кибербезопасности и защите персональных данных.

Уточнения

Персона́льные данные (сокр. ПДн) или личностные данные - сведения, относящиеся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), которые могут быть предоставлены другим лицам.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Маринованные огурцы на зиму: раскройте секреты идеального хруста
Еда и рецепты
Маринованные огурцы на зиму: раскройте секреты идеального хруста Аудио 
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Авто
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт Аудио 
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Авто
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар Аудио 
Популярное
Притормозил — и всё равно попал: почему камеры фиксируют скорость до того, как вы подумали

Узнайте, на каком расстоянии от камеры нужно сбросить скорость, чтобы избежать штрафа. Советы от ГАИ и основные правила безопасности на дорогах.

Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Тихий убийца в вашей розетке: как простая ошибка с зарядкой может уничтожить ваш дом
Вернуться к детству: как повторить легендарные венгерские маринованные огурцы "Глобус" у себя дома
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Пожизненные права: 6 секретов, почему вам могут отказать в замене удостоверения
Почему 10-15 тысяч километров между заменами масла — это миф: узнайте правду
Клопы, блохи и муравьи сбежали первыми — и вот что их напугало
Клопы, блохи и муравьи сбежали первыми — и вот что их напугало
Последние материалы
Брэд Питт признал свои ошибки в отношениях с Анджелиной Джоли
Врач Сысоева перечислила противопоказания к бегу натощак
Эти люди становятся лидерами и миллиардерами: вот критерии успешных личностей
Рыбакина не заметила соперницу и прошла в третий круг Уимблдона
Слухи о смерти: Вера Брежнева разоблачает фейк и предостерегает поклонников
Слёзы Рэйчел Ривз вызвали падение британского рынка: что стоит за эмоциями?
Пищевая ценность под вопросом: базы данных не говорят главного
Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься
Почему не краснеет перец: главные причины и простые способы ускорения созревания
Как выбрать спелый арбуз и не отравиться нитратами — советы врачей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.