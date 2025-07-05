Хакеры пробрались в авиакомпанию: кто в опасности и что делать

Может ли простой звонок в колл-центр обернуться масштабной утечкой персональных данных? В случае с крупнейшей авиакомпанией Австралии - да.
В понедельник злоумышленники атаковали внешний клиентский сервис, связанный с колл-центром Qantas. Через уязвимость в сторонней платформе они получили доступ к базе, содержащей данные более 6 миллионов пассажиров.
Имя, электронная почта, дата рождения, номер телефона, а также участники программы частых полётов — всё это оказалось под угрозой.
"Мы искренне сожалеем о случившемся и понимаем, насколько это тревожно для наших клиентов", — заявила генеральный директор компании Ванесса Хадсон.
В официальном пресс-релизе Qantas подчеркнули, что продолжается расследование, но утечка, вероятно, затронула значительный объём информации.
Есть и позитивные новости: система, на которую пришёлся удар, не содержала номеров кредитных карт, паспортных данных и другой финансовой информации. Учётные записи часто летающих пассажиров не были взломаны — их пароли остались в безопасности.
Пока что операционная деятельность авиакомпании не пострадала, рейсы выполняются по расписанию. Тем не менее Qantas усилила меры безопасности и передала информацию о случившемся в Федеральную полицию, а также в национальные органы по кибербезопасности и защите персональных данных.
Персона́льные данные (сокр. ПДн) или личностные данные - сведения, относящиеся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), которые могут быть предоставлены другим лицам.
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